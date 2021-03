Maria Grazia Di Scala: «Per fermare le demolizioni serve più incisività da parte di tutta la politica»

Gaetano Di Meglio | Sulla nostra isola, purtroppo, parallelamente alla crisi economica e sociale che vi raccontiamo quotidianamente, ritorna anche lo spettro, anzi il “rumore” delle demolizioni.

Come i nostri lettori ben sapranno, infatti, lunedì 15 marzo a Forio avrà luogo un abbattimento che segna la triste ripresa dell’esecuzione dei provvedimenti. A parlarci di questo e di come la problematica degli abbattimenti debba essere affrontata dalla politica territoriale e nazionale, è Maria Grazia di Scala, ex consigliere regionale e consigliere comunale in carica a Barano d’Ischia.

Con Maria Grazia di Scala, da sempre molto attenta alle vicende dell’abusivismo edilizio e delle ReSA, abbiamo cercato di tracciare un po’ i profili della questione lanciando idee per la risoluzione.

“E’ profondamente ingiusto quello che sta accadendo sulla nostra isola ma non solo – dichiara Maria Grazia Di Scala – Tutta la Campania e altre zone d’Italia sono vittime di una legge ingiusta, che considera imprescrittibile l’ordine di demolizione, per cui arrivano queste Resa della procura della Repubblica che, a distanza anche di 30 anni ed oltre, dalla costruzione di questi fabbricati per i quali pendono domande di condono o per i quali sono state anche istruite e rigettate le domande di condono, debbano poi andare a terra.

E’ un dramma sociale che non può essere risolto dal legislatore senza alcuno stimolo, deve essere quindi la politica ad intervenire. Perciò ti dico e ribadisco che questa politica fatta così non serve a niente, non ha alcun senso. Se si traduce in semplici annunci, urla, video sulle ingiustizie fatte ma non è accompagnata da alcun atto concreto di risoluzione dei problemi della gente è ovvio che non serve a niente.

Mi riferisco alla breve esperienza che ho fatto in Regione Campania sul punto dove ho tentato di introdurre, ed ho introdotto, un ordine del giorno che è stato condiviso da tutte le forze politiche, prima firmataria ero io e subito dopo venire la firma di Mario Casillo, capogruppo ultra votato del Partito Democratico, e poi è stata in seconda battuta votata anche dai grillini ciò che ci ha permesso di portarla all’unanimità in Consiglio e quindi di dare una valenza di impegno serio del presidente della regione, con cui si prevedevano non sanatorie, non cose infattibili ma una semplice graduazione degli ordini di demolizione secondo il protocollo Riello peraltro già imitato o preceduto in tante altre regioni d’Italia.

Il protocollo prevede, lo ripeto ancora nota, la graduazione delle demolizioni, nel senso che le case abitate, le prime case di chi non disponga di altri alloggi abitativi, debbano essere abbattute per ultime rispetto invece agli ecomostri e fabbricati confiscati alla camorra, ai fabbricati non ultimati e via dicendo. De Luca aveva preso un impegno serio, un impegno formale solenne ad occuparsi di questa questione sul tavolo governativo e soprattutto però, nel luglio scorso, intendo il 13 luglio 2020 in ci fu una seduta di consiglio, a chiedere la immediata sospensione delle demolizioni in atto quanto meno per tutto il periodo, era già scoppiato il covid, della fase emergenziale. Quelle demolizioni sarebbero riprese, come sono riprese, il primo settembre del 2020. De Luca non ha mantenuto l’impegno, io l’ho sollecitato con una missiva del 14 agosto, gli ho mandato una pec caduta nel vuoto, e le demolizioni sono riprese a Terzigno, a Giuliano, ad Arzano… dovunque c’erano demolizioni programmate.

Ora tocca ad Ischia, il 15 marzo dovrà andare a terra la casa di un povero signore che non ha altre soluzioni abitative e il Pubblico Ministero giustamente deve applicare la legge, con un gesto di insensibilità lo voglio definire ha anche ordinato al sindaco di Forio di provvedere a buttare in discarica gli arredi e le suppellettili mobili che non fossero stati intanto asportati, intanto stiamo vivendo un dramma sociale che attribuisco alla politica perché sono le amministrazioni che dovrebbero sollecitare la programmazione, sollecitare a livello regionale e provvedere in proprio alla programmazione e alla pianificazione del territorio. L’adozione degli strumenti urbanistici è il principio fondamentale per evitare che accadano questi drammi sociali, si devono controllare i territori, sanzionare le opere in corso che proseguono imperterrite perché si continua a costruire ancora e non solo sull’isola d’Ischia, ma dappertutto in maniera indisturbata ed allora è la politica che non ha risolto il problema, che non ha nessuna intenzione, devo ritenere, di risolvere il problema utilizzando un argomento ogni tanto, quando serve, per fare voti.”

Riprendiamo il nostro viaggio attorno al dramma delle demolizioni. Proprio questa mattina con un po’ di orgoglio posso dire sulle nostre colonne hai scritto un editoriale dove, in qualche modo, facevi un appello alla società civile di compulsare in maniera più diretta e precisa la politica che l’unica che può disarmare il PM che poi è chiamato a svolgere il suo ruolo e il suo compito.

“Sì, per carità, io ribadisco che il pubblico ministero deve applicare la legge sono leggi dello Stato allora sono quelle che andrebbero cambiate e questo ripeto lo può fare il legislatore che è politica. Dico però serve un sussulto di dignità da parte di tutti quanti noi ho utilizzato questo termine, perché sono stufa, dovunque io vada, di sentirmi etichettare come una volta si diceva a Ischia isola verde, ora si dice “Ah Ischia, l’isola degli abusivi, campate di abusivismo… la ricostruzione post sisma non è stata ancora avviata per tutte le problematiche ricollegate agli abusi, i bonus avranno la stessa sorte, i soldi del recovery plan avranno la stessa sorte, il bonus facciata non li possiamo avere, bonus eco per tutti questi piccoli abusi che attanagliano il nostro territorio.

Allora dico veramente un sussulto di dignità perché altrimenti noi non avremo, non solo la dignità, ma nemmeno il rilancio economico che è così importante in questa fase emergenziale. Perciò dico un appello che sia concreto e sostanziale perché che i sindaci vadano ad invocare, come sono venuti tanti sindaci in regione nell’ultimo quinquennio ad invocare una legge quadro sull’edilizia che aiuti finalmente alla programmazione e pianificazione territoriale, e poi questa Legge viene presentata all’ultimo giorno del quinquennio, viene poi ritirata perché era fatta onestamente con i piedi e scontentava tutti, non basta. Occorre un intervento serio e concreto che soltanto la politica può fare.”