Maria Grazia Di Scala: “In certe situazioni non c’è autovelox che tenga”

Ugo De Rosa | Lo sgomento per l’ennesima morte sulle nostre strade che non ha bloccato i festeggiamenti per San Ciro e che non ha toccato nessun uomo politico di Ischia, è diventato, invece, momento di riflessione per il consigliere regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala.

Il consigliere, infatti, con un post facebook, ferma il tempo e apre una pausa di riflessione importante.

«In attesa che la macchina delle istituzioni si muova – scrive Maria Grazia Di Scala – per la risoluzione dell’emergenza delle morti in strada, e davanti all’ennesimo incidente mortale di questa mattina sulla nostra isola, resto convinta che la soluzione vada identificata nella repressione. Occorrono, come già evidenziato nell’incontro con la dott. Maria Antonietta Ferrara Dirigente P.S. da meno di un mese ad Ischia, controlli serrati delle nostre forze dell’ordine fuori i locali notturni, che sicuramente aprono troppo tardi (e qui dovrebbero intervenire i sindaci con propria ordinanza), e da cui si esce all’alba spesso in condizioni che non consentirebbero di mettersi alla guida. Ed occorre, alla base, l’educazione stradale nelle scuole, anche con simulazioni di incidenti mediante stuntman e proiezioni di video. È triste ma è così.

Quello che vediamo con i nostri occhi o che ci colpisce la tasca ci resta più impresso. Il Comitato la Strada del Buonsenso – commenta ancora la Di Scala – sta intensamente lavorando in questa direzione, quella del risveglio delle nostre coscienze; con il supporto delle forze dell’ordine e delle istituzioni potremo raggiungere qualche risultato. In certe situazioni non c’è autovelox che tenga».

Una riflessione che è urgente. Questo 2020 è iniziato molto male. Siamo già a 2 vittime. Ed è ora di dire basta. Sul serio!