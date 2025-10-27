Maria Grazia Di Scala: «Il Comune unico è l’unico futuro possibile per Ischia»

Maria Grazia Di Scala torna al centro del dibattito politico isolano con una proposta che, da anni, rappresenta una delle sue bandiere più riconoscibili: il Comune unico d’Ischia. Lo fa con toni decisi, rivendicando coerenza e concretezza, ma anche con la consapevolezza che oggi, più di ieri, quella che un tempo sembrava un’utopia amministrativa è diventata una necessità.

«Il Comune unico d’Ischia non è un vecchio sogno da tirare fuori solo in campagna elettorale – ha scritto Di Scala in un post pubblicato sui suoi canali social – È una necessità, una scelta di buon senso che oggi più che mai deve tornare al centro del dibattito politico».

La consigliera regionale, che nel 2015 presentò la prima proposta di legge in tal senso, ricorda le difficoltà di allora, quando sedeva nei banchi dell’opposizione: «Allora lo feci con la consapevolezza che sarebbe stata una battaglia difficile ma giusta. Oggi mi preparo a riproporla da una prospettiva diversa, quella della maggioranza, con l’obiettivo di trasformare un’idea necessaria in un fatto concreto».

Di Scala individua nel frazionamento amministrativo dell’isola una delle cause principali della sua inefficienza. Sei Comuni, sei bilanci, sei uffici tecnici, sei burocrazie che si sovrappongono e si ostacolano a vicenda, mentre i problemi – dalla viabilità alla gestione del territorio, dal dissesto idrogeologico alla pianificazione turistica – restano invariati. «Serve una visione unitaria, capace di parlare con una sola voce alla Regione e allo Stato» scrive, sottolineando che l’obiettivo non è cancellare le identità locali ma “metterle a sistema”, in un’amministrazione moderna, efficiente e capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

Non manca un riferimento diretto alla politica isolana, spesso frammentata e litigiosa anche davanti alle emergenze più gravi: «Sono sotto gli occhi di tutti le battaglie personalistiche che portano avanti le maggioranze isolane, così come sono manifeste le loro divisioni, nonostante piangiamo morti e tragedie».

La candidata di Casa Riformista annuncia così la volontà di riportare il tema all’attenzione del Consiglio Regionale, questa volta da una posizione diversa: «Riproporrò la proposta di legge con determinazione e convinzione, perché credo che solo un’isola unita possa davvero contare. Il Comune unico è l’unica via per dare all’isola d’Ischia la forza politica e amministrativa che merita. L’unico futuro possibile».

Un messaggio netto, che punta a riaccendere il confronto su un progetto troppo spesso accantonato e mai davvero superato. Per Di Scala, l’unificazione amministrativa non è più solo una visione, ma la condizione imprescindibile per salvare l’isola dal suo immobilismo e restituirle voce, dignità e prospettiva.