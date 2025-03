Maria Grazia Di Scala: “fare squadra per allargare e rafforzare coalizione centrodestra”

“Il Centrodestra fa squadra e lo ha dimostrato Stefano Caldoro facendo un passo di lato, consentendomi di ritornare in quest’aula in questo scorcio conclusivo della legislatura” così Maria Grazia Di Scala intervenendo in aula in surroga alle dimissioni di Stefano Caldoro.

“In accordo con il mio partito, Fratelli d’Italia, – ha aggiunto Di Scala – d’intesa con il segretario regionale Antonio Iannone ed il viceministro Edmondo Cirielli, ho scelto di aderire al Gruppo Moderati e Riformisti nel rispetto dal lavoro fin qui svolto all’interno del Consiglio dai colleghi e nello spirito unitario, che da sempre caratterizza il centrodestra campano, che è quello di continuare ad operare ogni azione finalizzata all’allargamento e al rafforzamento della coalizione”.

“Il ritorno in quest’aula – ha sottolineato Maria Grazia Di Scala – mi consente di continuare con maggior forza il mio impegno al servizio della comunità, comunque mai interrotto, a sostegno delle istanze delle aree disagiate, delle problematiche inerenti la mobilità e la salute dei cittadini. Sarò a lavoro con e per la squadra per contribuire con il mio impegno a rafforzare la nostra posizione sui temi che più riguardano la vita dei nostri cittadini”.