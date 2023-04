MARIA GRAZIA DI SCALA: “Essere buoni sindaci non significa solo ottenere denari per le opere pubbliche”. E sulle elezioni…

Francesco Ferrandino | Martedì si è svolto il consiglio comunale, “preannunciato” da una sua battuta di stampo calcistico, sulle aliquote Imu/Irpef e le tariffe Tari.

«Sì, era solo una battuta indotta dal clima d’attesa per la partita della Champions League purtroppo persa dal Napoli, mentre la fede calcistica del sindaco è notoriamente juventina. Tornando ad argomenti più seri, durante l’assemblea abbiamo rilevato, con una dichiarazione fatta dalla consigliera Piera Di Iorio e poi con la nostra dichiarazione di voto contrario, che questi aumenti della spazzatura avvenuti nel 2008 e poi nel 2013 sono stati sostanzialmente confermati dal consiglio comunale, e il mancato ulteriore aumento non è qualcosa di cui vantarsi.

Abbiamo già la tassa sui rifiuti più alta di tutta l’isola, che è il doppio rispetto a Ischia, e alcune categorie diverse dalle utenze domestiche pagano addirittura tre volte tanto. Una vera esagerazione per un servizio che non viene reso a dovere, insoddisfacente, come rilevato dalla consigliera Di Iorio nel suo intervento, sotto molteplici profili. A Barano abbiamo quelli che io chiamo i cassonetti motorizzati: tanto valeva lasciare i cassonetti in mezzo alla strada e non sprecarci personale accanto. Sono luoghi di stazionamento variamente dislocati, e ciò comporta che molta gente incivile continua a fare i propri porci comodi: quando non si trova allo stazionamento sotto casa o all’orario che gli fa comodo, va a portare la spazzatura al Cretaio o al Terone Vatoliere, in mezzo a Buonopane e via dicendo. Dunque, i cittadini virtuosi che pagano la salatissima tassa sui rifiuti di fatto non vengono serviti».

Il Comune si sta comunque impegnando nella realizzazione di diverse opere pubbliche.

«Sì, ma vedo che comunque permane uno stato di degrado del territorio. Vedo che esistono dei segnali di ripresa dovuti però sempre alle attività dei cittadini ed imprenditoriali, come ad esempio l’apertura di qualche nuovo esercizio commerciale che ci auguriamo rimanga sul territorio. Tuttavia continuo a vedere tante carenze: ad esempio, all’approssimarsi della stagione turistica vedo i lavori ai Maronti che sono ancora lontanissimi dall’essere terminati, o anche riguardo ai lavori presentanti in maniera roboante per il rifacimento della strada Testaccio-Maronti con ampliamento dei marciapiedi, ampliamento che non ci sarà, e alla fine si creerà soltanto il solito caos sulla strada verso la spiaggia che costituisce la principale risorsa che abbiamo. Ecco, vorrei chiedere conto di ciò che sta accadendo sotto questo aspetto, e continuo a sostenere che i buoni sindaci non si vedono dai denari ottenuti per la realizzazione delle opere pubbliche, ma dal come si impiegano questi denari, che devono innanzitutto soddisfare le esigenze dei cittadini. Se non si creano infrastrutture dove servono, con conseguenti posti di lavoro che ne derivano, un sindaco non sarà mai degno di essere chiamato tale».

La visita di Delmastro cosa ha significato? Sono ormai dieci anni che la giustizia isolana lotta per la stabilizzazione della sede giudiziaria, ma deve accontentarsi di promesse e proroghe.

«La visita del sottosegretario secondo me segna una pietra miliare nel percorso verso la stabilizzazione del palazzo di giustizia. Finora abbiamo avuto promesse e rassicurazioni varie dai tanti governi che si sono succeduti, sempre però limitate nei fatti a continue proroghe, di anno in anno. Stavolta invece bisogna dare atto a Delmastro che in prima battuta si è immediatamente impegnato, appena la coalizione di destra guidata dalla Meloni è andata al governo, per il riconoscimento delle zone disagiate, anche grazie alla modifica dell’articolo 119 della Costituzione, e appunto per la stabilizzazione del tribunale di Ischia.

Ha subito varato una proroga, già in via di previsione e poi inserita nel decreto-Ischia dopo l’alluvione; si era ormai alla vigilia della soppressione della Sezione distaccata con l’avviamento del trasferimento dei fascicoli presso il Tribunale di Napoli. Subito dopo il Ministro della giustizia Nordio ha preso l’impegno sulla definitiva stabilizzazione: in tal senso l’intervento del sottosegretario è stato pregnante e ricco di significati, perché mai nessuno con tale determinazione, sfidando anche il contrasto posto in essere dalla dottoressa Ceppaluni venuta sull’isola per delega della presidente del Tribunale di Napoli notoriamente contraria alla stabilizzazione, ha preso un impegno chiaro, preciso e inequivoco per la stabilizzazione definitiva. Conoscendo Andrea Delmastro come persona, che soprattutto è un avvocato che esercita attivamente la professione, sono convinta che riusciremo a raggiungere in maniera definitiva la stabilizzazione del tribunale. Sono sicura che i fatti ci daranno ragione e che Delmastro non è venuto qui a fare chiacchiere come tanti in precedenza hanno fatto».

Tra un mese si vota in due comuni isolani. In una Casamicciola reduce dall’ennesima tragedia causata da motivi idrogeologici, sarà duello Giosi-Silvitelli: chi vede come favorito?

«Non mi chieda previsioni: non sono abituata a farne. Casamicciola vive un momento molto particolare: chiunque vinca, mi aspetto di leggere in entrambi i programmi elettorali una forte sensibilità e un grande amore per il paese. Ci vorrà infatti un grande spirito di servizio in questa fase storica per amministrare Casamicciola, un comune sfortunato che si è sempre risollevato grazie alla forza dei suoi abitanti, degli operatori turistici. Adesso è necessario l’aiuto forte, sostanziale della politica che dovrà essere vicina a tutti per consentire la ripresa. Sicuramente non si tratta di una sfida facile, né scontata dal punto di vista di nessuna delle due compagini: io faccio gli auguri a tutti, giovani e meno giovani – politicamente intendo – che si sono candidati, e spero che siano tutti animati dal medesimo spirito di servizio e dalla stessa buona volontà e amore per il paese».

A Forio in molti danno già per scontata la vittoria di Stani Verde, che ha accolto anche diversi componenti dell’amministrazione uscente. Capacità d’inclusione da parte di Stani o anche classico trasformismo di una parte della passata maggioranza?

«Credo che si tratti di entrambe le cose. Io non conosco bene tanti personaggi di Forio, e quindi non sono in grado di fare valutazioni accurate, ma di certo per determinare la presentazione di otto liste a suo sostegno significa che Stani ha grandi capacità d’inclusione: bisogna dargli atto – cosa non facile, stando all’opposizione, io ne so qualcosa – che è riuscito a mantenere il suo gruppo unito, coeso ed entusiasta in prospettiva della nuova competizione elettorale. Ci potrà essere un problema di gestione della fase post-elettorale, da parte di chiunque vinca, e anche a loro vanno i migliori auguri ed auspici, visto che di questi tempi amministrare non è facile: fare il sindaco è un mestiere che sembra facile e comodo, ma così non è per chi voglia fare del bene. Dunque sarà una bella sfida e ci aspettiamo che sarà vissuta con passione».

Sull’altro fronte il sindaco Del Deo, dopo alcune incertezze, ha puntato sulla candidatura di Pasquale Capuano.

«È una candidatura che porta un’aria di novità rispetto ai nomi che si erano sentiti, sicuramente è una sorpresa e non sarà stata una scelta casuale, ma ben ponderata e con un suo significato. Per quanto riguarda l’esito della competizione elettorale, in politica non bisogna mai dare nulla per scontato, e credo che anche Forio non si sottrarrà a questa verità».