Maria Grazia Di Scala: «E’ il momento di alzare la voce, tutti insieme, e di pretendere attenzione e rispetto»

La sfida. Sorpassando le polemiche e gli attacchi di questi giorni, che non prendo in considerazione perché troppo stupidi, credo che sia il caso di sedersi a un tavolo e ragionare sul miglior rimedio

Gaetano Di Meglio | Con il coraggio delle donne, quello che spesso fa la differenza, Maria Grazia Di Scala esce allo scoperto e, dopo aver bacchettato (giustamente) la scelta sbagliata dei sindaci di chiudere i porti, il consigliere regionale affonda, nuovamente, il colpo e rilancia.

“Sorpassando le polemiche e gli attacchi di questi giorni, che non prendo in considerazione perché troppo stupidi, credo che sia il caso di sedersi a un tavolo e ragionare sul miglior rimedio” è il punto di svolta. L’appello che dovrebbe essere accolto dai colleghi “politici” e che accoglie diversi spunti

Domenica pomeriggio, la Di Scala con Giosi Ferrandino e Domenico De Siano, in un comunicato congiunto aveva avuto parole pesanti contro l’ordinanza dei 5 sindaci da molti ritenuta razzista.

«Sindaci e Presidenti di Regione – scrive il rappresentante di Forza Italia in Regione Campania – conoscono i propri territori, e sono loro deputati ad assumere decisioni importanti a tutela della salute pubblica. In questo non sono aiutati dalle parole del presidente del consiglio, permeate della solita arroganza, che ne lasciano trasparire l’assoluta incapacità. Sarà anche giusto dettare linee guida e protocollo unici per tutto il territorio nazionale, ma non si può prescindere dalla peculiarità di taluni territori, quali ad esempio le isole, e soprattutto le realtà insulari del sud, che devono fare i conti con le ridotte dimensioni delle isole circondate dal mare e con un sistema sanitario che certo non eguaglia quello del settentrione.

Queste realtà richiedono protocolli specifici, e bene fanno sindaci e governatori regionali a rivendicare i poteri loro attribuiti dalla legge, ovviamente sempre coordinandosi con il governo. Le scelte vanno fatte – continua la Di Scala -, anche forti, ma in raccordo con le istituzioni tutte, altrimenti si va incontro agli annullamenti dei provvedimenti, come è accaduto ad Ischia, e a facili speculazioni mediatiche da parte del Giletti di turno, divenendo così semplice cavalcare l’onda dello spavento che in questo momento prova chiunque, sindaci compresi, pressati dalle popolazioni. Sembra che tutto questo continui a mancare, e le nostre isole sono preda di allarmismi.

Tutti i rappresentanti istituzionali, locali e non solo, che hanno a cuore le sorti dei rispettivi territori, devono prima di tutto superare gli steccati politici, e poi calarsi nei panni di chi amministra, che non fa mestiere facile, per essere di aiuto. Noi politici dobbiamo metterci nei panni di chi lavora in albergo, nel settore commercio o dei trasporti, di chiunque debba venire a contatto con fiumane di turisti e non possa farne a meno. Dobbiamo tenere in conto che ovunque può spuntare lo sconsiderato del momento che per oscuri motivi tace di provenire da zona focolaio; o che chiunque di noi può venire a contatto con un portatore sano, insomma mille fattori diversi che non ci danno tranquillità. Allora, ben vengano decisioni forti, il momento lo richiede a tutela della salute ed anche del turismo che verrà, per non piangere dopo.

Non possiamo consentire – attacca – che sull’isola scoppi un solo caso di coronavirus, finora ci è andata bene, ma se continuano a sbarcare pullman di turisti settentrionali (ormai i casi si allargano a macchia d’olio) ce lo saremo chiamato. Sorpassando le polemiche e gli attacchi di questi giorni, che non prendo in considerazione perché troppo stupidi, credo che sia il caso di sedersi a un tavolo e ragionare sul miglior rimedio. Solo chi non ha argomenti – la stilettata arriva nel profondo – può pensare o vedere far apparire che ci sia una lotta tra sindaci da un lato e altri rappresentanti istituzionali dall’altro! La maggior parte dei sindaci isolani può vantare la sua interlocuzione diretta con il Presidente della Regione, che a sua volta appartiene a schieramento politico di maggioranza governativa. Occorre coordinarsi per disporre la sospensione dei viaggi organizzati verso le isole, ma anche quella degli isolani in uscita, con relativi rimborsi.

Idem per la condivisibile richiesta di scanner e controlli a sbarchi e imbarchi e di predisposizione di aree attrezzate come formulata dai sindaci ieri, spero sia stata concordata per non cadere nel vuoto. Il prefetto ci ha bocciato. De Luca – conclude il rappresentante ischitano in consiglio regionale – , con tutte le sue colpe, ha fatto il suo ricamo, ora è il momento di alzare la voce, tutti insieme, e di pretendere attenzione, rispetto ed interventi rapidi per affrontare un’emergenza che, sulle isole, è necessariamente diversa».