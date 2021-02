Maria Grazia Di Scala: “Appello accolto. Ischia , merita un’alternativa”

- Advertisement -

Maria Grazia Di Scala | Caro Direttore, caro Gaetano,

ho letto ed apprezzato il tuo editoriale (leggilo qua) di domenica scorsa, con il quale mi hai rivolto un appello per Ischia. E dico apprezzato perché mi hai letto nel pensiero, perché nemmeno io – come te – voglio arrendermi a quello che la nostra Ischia sta diventando in maniera irreparabile.

Sarà perché sono una sognatrice, ma sono ancora convinta che, con il declino delle proteste demagogiche fini a se stesse, vuote di contenuti e ricche di ‘vaffa’, si possa tornare a fare politica seria.

Hai ragione: il predominio assunto nel nostro territorio, come è anche giusto che sia, da due personalità politiche del calibro di Giosi Ferrandino e Domenico De Siano, ha determinato che la popolazione sia spaccata in due come se da anni si stesse giocando una finale dei Mondiali, con i tifosi dell’uno e dell’altro che arrivano pure a menarsele, perdendo poi di vista i veri contenuti e le azioni politiche. Né sarebbe corretto, ed ingiusto verso chiunque altro (come me) abbia voglia di fare politica attivamente, sostenere che siano mere promanazioni dall’uno o dall’altro, come se la nostra terra non fosse capace di esprimere altro.

Occorre costruire ripartendo da una sana alternativa, occorre dare alla popolazione la possibilità di effettuare una scelta serena, occorre fornire all’elettorato la fiducia ormai persa nella politica, quella sana, quella fatta per la gente e con la gente, quella che ti rispedisce a casa se non hai ben operato per la collettività. Io ci credo ancora!

E ritengo che il primo passo da fare sia una compattazione e ricostruzione del centrodestra isolano, che in passato ha annoverato grandi nomi e sostenitori, e che ancora adesso potrebbe esprimere una lunga lista di potenziali validi amministratori. Con il devastante scenario politico nazionale cui stiamo assistendo, nell’aria c’è “voglia” di destra, e di un ritorno ai contenuti della Politica con la P maiuscola, contenuti non urlati ma sostanziali.

Astraendomi dal ruolo istituzionale che non rivesto più da mesi, onestamente mi cascano le braccia nell’assistere al baratro verso cui stiamo irreparabilmente scivolando, senza concreto riscontro da parte della classe amministrativa che ci rappresenta. Appariamo, all’esterno (e lo dico perché ne ho cognizione diretta), come una piccola comunità di gente litigiosa che gode delle sconfitte altrui pur non ricavandone nulla, e che può essere messa a tacere con qualche elemosina (a confronto di quanto viene elargito altrove) da utilizzare per salsicciate e feste a vario titolo (che pure occorrono, per carità, ma non rappresentano una priorità), e da lasciare a bocca asciutta per i servizi essenziali; la nostra comunità ha un disperato bisogno di chi vada a sbattere i pugni sul tavolo per avere quello che ci manca da sempre: investimenti per i trasporti via mare, potenziamento dei servizi sanitari, riconoscimento dell’insularità, che ci gioverebbe per tutto….

Ed in questo disegno giocano un ruolo fondamentale, a mio avviso, i partiti politici, quelli strutturati, che possano diventare un riferimento ed assicurare e garantire copertura politica alle richieste dei territori: senza di loro non si va da nessuna parte.

Io, nel rispondere con entusiasmo al tuo appello, sono pronta a scendere in campo, per creare una squadra con cui condividere dei punti programmatici tesi al rilancio del nostro territorio. Perché prima o poi l’emergenza Covid passerà, e noi dovremo farci trovare pronti.