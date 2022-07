Maria & Emilia, doppia festa, doppi auguri!

C’è una mamma in festa, c’è una sorella in festa. C’è una famiglia che festeggia.

A Maria Scandiuzzi. “La mia principessa che oggi compie 18 Anni. Ti Auguro tanta serenità tanta fortuna in bocca al lupo per il tuo futuro. Ricordati sempre che il bene che ti voglio e come il mare…… infinito”

Ma la festa continua: “Per Emilia Zavota, tantissimi Auguri per i tuoi 40 anni. Si dice che sono gli anni più belli, quindi fanne un capolavoro. Tua Olly”

E, ovviamente, anche la redazione de Il Dispari si accoda agli auguri di Olly. Auguri Maria, Auguri Emilia e che al vita vi possa dare, sul serio, tutto il meglio che desiderate!