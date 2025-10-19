Maria Elena, dieci anni e un cuore grande: “Ho rotto il salvadanaio per aiutare i poveri di Casamicciola”

«Caro Franco, io quest’estate ho fatto dei lavoretti per poi rivenderli ai passanti di Ventotene. Il lavoro è stato un successo, ho guadagnato tantissimo e ho fatto un salvadanaio per i poveri». Così comincia la lettera che Maria Elena, una bambina di dieci anni di Forio, ha scritto e fatto recapitare al presidente della Catena Alimentare, Francesco Di Noto Morgera.

Nelle sue parole c’è l’innocenza di chi non conosce ancora il cinismo del mondo, ma già possiede il senso profondo della generosità. «Un giorno ho rotto il salvadanaio e messo tutto in una busta. All’inizio non sapevo a chi dare i soldi – continua la bambina – poi ho pensato di darli a te, visto che ti occupi dei poveri di Casamicciola, che sono quelli un po’ più sfortunati. Tre anni fa c’è stato un diluvio che causò una frana in cui molti hanno perso tutto. Con affetto, Maria Elena».

Un pensiero semplice, nato da un ricordo ancora vivo della tragedia che colpì Casamicciola, ma trasformato in un gesto concreto di vicinanza. Maria Elena, con la spontaneità dei suoi dieci anni, ha scelto di regalare la sua piccola fortuna estiva a chi ne ha più bisogno.

Il presidente Francesco Di Noto Morgera, visibilmente commosso, ha voluto ringraziare la bambina: «In un momento in cui tutto sembra ruotare intorno all’egoismo, Maria Elena ci ricorda che la solidarietà è la forma più alta di umanità. È un esempio per noi adulti e una speranza per il futuro dell’isola».

Così, da una piccola mano e da un salvadanaio rotto, nasce una lezione di vita grande quanto il mare che circonda l’isola: aiutare gli altri non è questione di età, ma di cuore. E il cuore di Maria Elena batte già dalla parte giusta.