Maria Di Scala interroga Dionigi Gaudioso: «Senza Piano regolatore addio bonus facciate!»

Ugo De Rosa | Il Comune di Barano d’Ischia è tuttora sprovvisto del Piano Regolatore Generale e questa lacuna potrebbe ripercuotersi negativamente sui cittadini interessati ad ottenere il cosiddetto bonus facciate istituito dalla legge di bilancio 2020. Una delle solite situazioni e incongruenze all’italiana che rendono difficoltosa una materia già delicata come quella dell’edilizia. A far emergere il problema sono i consiglieri di opposizione del gruppo “Progetto Comune” guidato da Clotilde Di Meglio in una interrogazione indirizzata al sindaco Dionigi Gaudioso e al responsabile del Settore Tecnico.

I consiglieri di minoranza evidenziano che «l’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito la detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2 del febbraio 2020 ha specificato quali siano le tipologie di intervento ammesse al beneficio, chiarendo che “per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B della zona territoriale in cui ricade l’edificio, indicate nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Ha, altresì, chiarito che “la assimilazione alle zone A o B della zona territoriale in cui ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”; tali certificazioni dovranno essere rilasciate, quindi, dall’Ufficio tecnico comunale».

E qui si arriva al punto cruciale: «Il Comune di Barano d’Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore, e ciò potrebbe pregiudicare l’accesso di numerosi cittadini al bonus facciate, nell’impossibilità di ottenere attestazione in ordine alla zona su cui insistono i fabbricati; la condotta omissiva dell’ente ed il suo colpevole ritardo nella riadozione dello strumento urbanistico, nonostante i termini siano scaduti ormai da oltre un triennio, sono senz’altro censurabili, come più volte rilevato dagli scriventi, e pongono la cittadinanza in un permanente stato di incertezza anche in relazione alla possibilità di usufruire delle indicate agevolazioni, oltre che di avere certezza in ordine alle potenzialità dei propri immobili, provocando un ingiustificato rallentamento delle attività dell’ufficio che si ripercuote sulle aspettative dei cittadini; è, pertanto, opportuno che il Responsabile del Settore tecnico fornisca chiare indicazioni su come provvederà al rilascio delle certificazioni urbanistiche richieste per l’accesso alle detrazioni richiamate, eventualmente facendo ricorso – per equivalente – al piano adottato con delibera del Commissario ad acta n. 7 del 26.3.1999 e alle zone ivi individuate, ove vi sia corrispondenza nonostante il decorso di ben 24 anni da quell’epoca, o comunque renda chiarimenti su come intenda procedere».

I rappresentanti dell’opposizione chiedono quindi «che i destinatari della presente rendano i chiarimenti richiesti», con risposta scritta nei termini di legge e dello Statuto.

