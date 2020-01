Gaetano Di Meglio | Maria Capodanno mostra gli artigli e bacchetta sindaco e consigliere comunale. Dino Ambrosino e Giovanni Villani incassano una “mbarat’ ‘e crianz” dalla consigliere comunale che, per protesta, si è dimessa da vice presidente del consiglio comunale dopo la censura subita durante l’assemblea di “Procida Capitale”.

Prima di leggere le motivazioni di Maria e gli sterili attacchi di Ambrosino e Villani, che le prendono senza se e senza ma, è giusto porsi una domanda. Ma le donne del consiglio comunale di Procida dove sono? Le eroine della Procida decantata sui giornali amici, dove sono quando una loro collega viene prima censurata nel suo ruolo di consigliere comunale e poi irrisa dal sindaco sui social perché ha pianto (fu anche l’unica in cui l’ho vista piangere in pubblico)? Dove sono le donne di Procida che sentono di dover essere solidali con una donna a cui è stato strappato un microfono dalle mani solo perché donna?

Procida si mostra tollerante e accogliente solo quando può gestire lo SPRAR o, quando, invece, c’è portare avanti la campagna elettorale può diventare meno tollerante con le donne? Il silenzio delle altre donne in politica fa rumore. Ma è tipico di una certa sinistra senza storia, senza fondamento, senza cultura vera ma che si atteggia a rivendicare valori e posizioni che servono solo all’autocompiacimento e all’auto difesa. Quando sotto i colpi ci capita una dell’altro schieramento, beh, allora è tutto lecito. Anche il sindaco che usa il randello dei social.

Nel frattempo, però, va detto. Maria Capodanno: 2. Ambrosino e Villani: 0

Il botta e risposta

IL COMMENTO DI DINO AMBROSINO

L’ultima volta che la consigliera Capodanno si è dimessa dal ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale (delibera n.5 del 30.03.2004), fu anche l’unica in cui l’ho vista piangere in pubblico. In quell’occasione lei presiedeva la civica assemblea, ed ebbe un forte alterco con l’allora sindaco Muro, che le strappò di mano alcuni documenti. Lui la accusava di parteggiare per la minoranza e la discussione fu talmente violenta che per reazione ci furono le lacrime. Fortunatamente scene di altri tempi. Nell’assemblea di sabato scorso, quando il moderatore, dopo la presentazione, ha illustrato il lavoro che andava fatto nei gruppi, lei ha preso la parola rimproverando che il Consiglio Comunale non era stato convocato. In quel momento avrebbero potuto seguire una nostra risposta e varie altre repliche, in un parlarsi addosso della politica che non manca mai di riproporsi in tutte le situazioni. Viceversa il moderatore invitava tutti a divedersi nei vari gruppi di lavoro dove ci sarebbe stata per ognuno la possibilità di esprimersi. Cosa che chiaramente è successa, con gli interventi, spontanei e non concordati, di una quarantina di cittadini che hanno alzato la mano e proposto la propria visione, anche critica. Qualsiasi assemblea ha regole di funzionamento a garanzia di tutti, e sabato sera c’erano almeno trecento persone che volevano dare un contributo di idee. D’altronde, come si può leggere nel testo del manifesto di convocazione, era già stata pubblicamente proposta l’articolazione della serata. Sono favorevole a che in questa iniziativa il Consiglio Comunale sia coinvolto, ci mancherebbe. Del resto la mattina di mercoledì 22 gennaio io stesso ho parlato per un’ora con la vicepresidente Capodanno, illustrando anche i vari passaggi del progetto Capitale Cultura. La risposta è stata di condivisione e di disponibilità a partecipare all’assemblea pubblica. Abbiamo appena cominciato il percorso e c’è tempo di raccogliere le proposte di tutti. Il nostro interesse è quello di allargare la partecipazione e non abbiamo alcun bisogno di restringere il campo dei protagonisti. Per il bene che vogliamo a Maria e per il rispetto del suo ruolo, le chiediamo di continuare a impegnarsi per Procida.

LA REPLICA DI MARIA CAPODANNO

Caro Sindaco, Sono stata informata che sui social hai pubblicato una tua nota in merito allo spiacevole episodio verificatosi contro il Consiglio Comunale, da me rappresentato in qualità di Vicepresidente di detta Istituzione, nel corso dell’Assemblea pubblica tenutasi presso l’Aula Consiliare sabato scorso sull’argomento “Procida Capitale italiana della cultura 2021.” In merito a detta nota colgo con piacere due aspetti positivi. Quando ricordi lo spiacevole contrasto tra l’allora Sindaco Muro con la sottoscritta che ricopriva l’incarico di Presidente del Civico Consesso e sottolinei che lo feci fino alle lacrime, dimostri la mia coerenza a difesa dell’Istituzione che rappresenta tutti i cittadini, al di là dell’appartenenza politica. Non ne ho mai fatto un problema personale, né ieri, né oggi. La mia condivisione dell’iniziativa manifestata per “Procida Capitale”, poco prima dell’Assemblea, insieme al coerente senso della difesa dell’Istituzione con la protesta da parte mia e di quanti l’hanno condivisa, dimostrano ampiamente che non era affatto un pretesto per disimpegnarsi per non lavorare o creare ostacoli, come un autorevole esponente della sua Amministrazione ed altri supporters, con toni canzonatori e sprezzanti hanno intrattenuto i vostri sostenitori via social. Se lo spiacevole episodio può contribuire a far comprendere anche a chi in cinque anni non ha ancora compreso che gestire la cosa pubblica comporta, tra molto altro, il rispetto delle Istituzioni, non il trastullo con l’esercizio di insultarle in proprio, attraverso fakename o parenti vari, potrebbe essere stato un episodio positivo. Tanto premesso, rilevo che nella tua nota non manifesti alcun ripensamento sui contenuti dell’episodio né, più che sul comportamento del tecnico intervistatore, sul tuo comportamento da presidente dell’Assemblea pubblica, né assumi impegno operativo a porre in premessa la centralità del ruolo del Consiglio Comunale. Anzi hai ribadito la tua convinzione che non è obbligatorio discuterne in Consiglio, semmai a cose fatte, quando non se ne potrà fare a meno per adozione di atti obbligatori, se ne parlerà. D’altro canto questa è la linea che finora hai messo in atto, non solo durante l’assemblea ma adottando per delega atti di impegni di spesa di competenza specifica del Consiglio. Se c’era urgenza, osservo che la seduta di Consiglio può essere convocata in 24 ore. Peraltro le deliberazioni adottate ad oggi non sono state ancora pubblicate e quindi si ignorano i contenuti di spesa. Può esserci un cittadino che possa ritenere giusto che avete provveduto ad informare ufficialmente 100 altri Comuni i quali con i loro organi istituzionali hanno provveduto ad avviare iniziative a nostro sostegno, altri Enti pubblici e privati hanno fatto altrettanto ed il Consiglio Comunale del paese interessato non è stato interessato? Magari per essere accomodante, per mettere a tacere le male lingue, lasci intendere che una chiacchiera si può pure fare in Consiglio Comunale. E tutti vivranno felici e contenti. La mia protesta non personale ma istituzionale ha senso nella misura in cui viene compreso ed affermato il principio fondamentale del ruolo democratico del Consiglio Comunale e, attraverso gli stessi mezzi di comunicazioni, social o stampa, con cui Esso è stato vilipeso, venga chiarito il vulnus arrecato, per una crescita culturale e democratica di quanti hanno condiviso e si sono associati all’offesa al Consiglio Comunale. Quanto alla giustificazione che sono state applicate delle regole per contemperare gli interventi nei lavori, ribadisco che mi è stato chiesto dal tecnico di intervenire, non sono stata io a chiederlo. Poi mi ha strappato dalle mani il microfono, raddoppiando la scorrettezza verso la rappresentante del Consiglio Comunale che stava esprimendo non valutazioni politiche ma di rispetto della Istituzione. Anche tale comportamento è stato da te ritenuto ben fatto. Per tranquillizzare Amministratori in carica, loro sostenitori o parenti, evidenzio che non sono personalmente interessata ad aprire campagne elettorali: ho deciso cinque anni fa che avrei conclusa la mia partecipazione alla competizione amministrativa. Anche a loro beneficio ho operato ed opero a tutela della corretta partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni e spero che comprenderanno il senso della mia azione, anche a loro beneficio”

IL COMMENTO DI VILLANI

Sliding doors? Pensiero unico, falso, doppio? Mancanza di rispetto per i presenti? O cos’altro? Sono sempre assalito da tanti dubbi. Quando poi vivo gli eventi, ne ho ancora di più. Sabato 25 gennaio 2020, mi sono concesso una pausa lavorativa: c’era un evento importante. Sala consiliare piena di gente per ascoltare il Sindaco che illustra la candidatura di Procida, a capitale italiana della cultura 2021. Segue l’intervento del project-manager Agostino Riitanno, che ha contribuito alla vittoria di Matera capitale europea della cultura 2019. L’obiettivo dell’incontro è co-creare il progetto, immaginando Procida. Oggi partono i 3 tavoli di lavoro, coerenti col bando e con l’avviso pubblico: integrazione sociale ed accessibilità; giovani e nuove tecnologie; turismo culturale e destagionalizzazione. La sala si divide nei 3 gruppi. Una esigua presenza decide di non partecipare ai gruppi di lavoro. Era presente, forse, per curiosità. Il Project-manager chiede le ragioni di questo comportamento. Silenzio: d’altronde, aggiungo, si tratta di lavorare, di impegnarsi, di studiare per conoscere…. Ecco, alla fine, chiede la parola la Signora Capodanno per intrattenere l’assemblea sul suo ruolo nella vita politico-amministrativa, sul ruolo del Consiglio Comunale, non informato di questa candidatura (ho pensato…perché non chiederne la convocazione?…lo fanno sempre, ma in questa circostanza hanno ritenuto di non farlo)….brusio in sala… Il Project-manager fa notare che questi sono aspetti da discutere altrove, l’obiettivo dell’incontro è un altro…ed ecco che lo show va in scena. Chi ha visto il film Sliding doors? Si entra…si fa un giro per la sala..ci si siede…si osserva….ci si nota inadeguati, forse, perché occorre lavorare, impegnarsi….ed allora si preferisce uscire! Uno va avanti…..altri indietro lo seguono…tra due ali di folla che fanno spazio….e la Sala piena, prima,…diventa strapiena, poi, in uno spazio libero e creativo per immaginare la Procida di domani. Quella di ieri è fuori…ma rientrerà, mi chiedo, per co-creare? Poi il tanto aborrito e vituperato Facebook, diventa cassa di risonanza di una narrazione falsa, doppia ed offensiva delle persone…da chi si ritiene “offeso” ( di cosa? da cosa?) partono gli strali offensivi contro le persone, etichettandole in ogni modo,…d’altronde è l’unica cosa che hanno di raccontare se stessi. Si chiede rispetto, ma non si dà rispetto. Si accusa l’altro di essere divisivo ma si offende l’altro. …non mi sembrano le persone indicate per dare lezioni di ogni tipo….o no? Intanto ho partecipato ai lavori del gruppo…i giovani e le nuove tecnologie…un laboratorio di idee. Alle 20.30 ritorno a casa, riprendo a lavorare ..in serata sono stato invitato ad una festa di giovani…che sono molto avanti.

LA RISPOSTA A VILLANI

Egr. dott. Villani, sono stata informata delle sue considerazioni circa il mio intervento nel corso dell’Assemblea per “Procida Capitale”. Contenuto e linguaggio, mi assicurano, è coerente con il suo comportamento abituale di iniettare discredito e veleno contro le Istituzioni, alimentando qualunquismo e disinformazione. Tanto per iniziare, non ho chiesto di intervenire per intrattenere l’Assemblea sul mio ruolo nella vita politico-amministrativa, come sostieni. Non avevo alcuna necessità di farlo. Il mio costante impegno nelle Istituzioni è noto e condiviso dai cittadini che hanno espresso stima e fiducia ininterrottamente per 50 anni. Di altri si ricorderà la breve esperienza fatta di pochezza morale e culturale. Mi è stato chiesto dall’incaricato del Progetto di chiarire i motivi per cui non avevo scelto di far parte dei “tavoli” ed io, qualificandomi come Vicepresidente del CC, avevo iniziato a precisare che il Consiglio Comunale (non la minoranza), l’intero consesso non era stato né informato, né impegnato nemmeno negli atti di propria competenza. Non era possibile sottacere l’assoluta mancanza di rispetto verso la prima Istituzione che rappresenta tutti i cittadini, non soltanto di una parte politica, come dimostrate di considera la cosa pubblica in ogni atto amministrativo. L’incaricato mi ha strappato il microfono e non competeva a lui stabilire cosa fosse coerente con l’oggetto in discussione in una Assemblea pubblica indetta anche con finalità organizzative. Perché mai non era legittimo rivendicare il ruolo decisionale ed organizzativo del Consiglio Comunale ancor prima dei “tavoli”? Il maggior responsabile dell’accaduto è il Sindaco che presiedeva l’Assemblea ed era addetto alla conduzione dei lavori. Avrebbe dovuto per prima cosa tutelare la dignità del Consiglio Comunale anche nella persona che in quel momento lo rappresentava, a meno che non erano state messe in atto scientemente le direttive date di impedire ad una parte dei cittadini ed al C.C. di esprimersi. Tralascio altre considerazioni su coloro che per protesta hanno lasciato l’aula, tra cui la sottoscritta, etichettati come privi della volontà di impegnarsi e lavorare. Quanto gratuite esse siano state è confermato dalla constatazione che ci si riferiva a chi ha speso la vita a servizio del paese, in modo condivisibile o meno, ma con correttezza ed impegno di cui i cittadini sono a conoscenza. Meraviglia che dopo cinque anni di permanenza in CC non ha appreso che il CC viene convocato dai soggetti proponenti che hanno l’obbligo di illustrare la proposta. La proposta era dell’Amministrazione. Anche in questo il suo scritto, ancora una volta, ha indotto in errore i lettori, qualcuno pur con decenni di insegnamento scolastico. Non entro nel merito delle tante altre banalità del suo scritto.