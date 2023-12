Maresca: “Lo Stato vince se restiamo tutti uniti”. Verde: “Maresca a Forio contro le infamie locali”

Ugo De Rosa | Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo” parte dall’ultima pagina del suo “Lo stato vince sempre” la presentazione del libro di Catello Maresca, ormai amico di Forio e della sua amministrazione.

Presente prima della campagna elettorale, presente nelle giornate importanti come quando venne il ministro Sangiuliano e, presente ieri, alla Colombaia per completare il tour che lo sta portando in giro per l’Italia con il suo nuovo libro, il magistrato della Corte di Appello di Campobasso è tornato a parlare di legalità, di libertà, di coraggio e di lotta alle mafie.

E la nuova “Colombaia”, dopo Sandro Ruotolo, ex giornalista sotto scorta e oggi senatore della Repubblica, testimone di battaglie contro la malavita, ospita Catello Maresca. Quasi a ricordare uno dei film di Visconti: “Gruppo di famiglia in un interno”.

E’ questo in senso condiviso anche dal sindaco di Forio che, a margine dell’evento è stato chiarissimo: “Quando prima della campagna elettorale mi hanno infamato e offeso dall’altra parte politica di essere un candidato poco trasparente, Catello Maresca ci ha messo la faccia ed è stato al mio fianco. Un gesto di amicizia politica e non solo che non dimenticherò mai”.

Ma è ancora Verde che si ricollega alle parole della quarta di copertina del libro del magistrato. “Le parole di Paolo Borsellino che Catello ha riportato nella sua quarta di copertina rappresentano una visione. Anche una vostra visione. Le sfide del nostro domani saranno le sfide dei nostri giovani. E io ci credo in maniera completa. I giovani riusciranno a sconfiggere le mafie, così come i giovani ci aiuteranno a vincere anche le sfide della nostra pubblica amministrazione. Sono il sindaco di una squadra di giovani e meno giovani e con tutti gli amici che governano con me Forio abbiamo capito che è dai giovani che dobbiamo riaprite. Gli diamo spazio, li aiutiamo a crescere e non li trattiamo come “bambini”. Sono tanti, infatti, i giovani che in amministrazione o no, fanno parte della nostra squadra”.

MARESCA: CONTRO LE MAFIE C’È DA RESTARE UNITI

“Più che di coraggio – ha detto Maresca – dovemmo parlare di forza comune. Quando ci si unisce con un intento unitario e si raggiunge quella coesione di sistema, allora siamo capaci di fronteggiare l’altro sistema. La criminalità organizzata intanto vince sui nostri territori perché fa sistema ed è capace di fare sistema. E noi – rimarca – solo facendo sistema noi possiamo affrontarla e ci possiamo allontanare da questo pericolo”.

Maresca, già candidato a sindaco di Napoli con il centro desta, ma soprattutto magistrato inquirente, oggi sostiene l’associazione UNICA di cui il ministro Sangiuliano è il socio numero 1.

“La società civile riesce a far valere i propri valori contro l’immoralità mafiosa se riesce a fare sistema e se resta unita” ricorda ancora il magistrato che ha partecipato alle indagini che hanno portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorrah, dedicata alla repressione del traffico internazionale di merce contraffatta, per poi chiarire che “Quando cominciamo a litigare e a non andare d’accordo anche su alcune cose che possono essere banali, loro ne approfittano perché le istituzioni danno l’impressione di non esserci e di non rispondere alle esigenze della gente”

Maresca, sotto scorta dal 2008, ha poi ricordato: “In quegli anni c’era un’ala che si poneva come protezione nei confronti di un’altra parte dello stesso clan nel contesto dell’estorsione.

Gli uomini Zacaria, erano forse più bravi del gruppo Schiavone e approfittavano dell’estorsione che era demandata prevalentemente al clan Bidognetti, un modo per dire all’imprenditore sotto estorsione “Non ti preoccupare”. E, alla fine, l’imprenditore invece di rivolgersi allo stato, colpevolmente, si rivolgeva al protettore di zona” “Dobbiamo capire – aggiunge ancora Maresca – che le mafie nel nostro paese risalgono al 1850. Noi viviamo diciamo sotto il gioco delle mafie prima ancora che avvenisse l’Unità d’Italia ed è per questo che dobbiamo “costringere” i cittadini a leggere di legalità, di rispetto delle regole e dell’importanza della convenienza della cultura. Io ribadisco con forza, cultura è il passaggio obbligato per la Libertà!”

“Lo Stato Vince Sempre” è un libro che affronta tematiche rilevanti per il nostro Paese, offrendo una prospettiva unica sulla giustizia e sull’impegno necessario per garantirla. Racconta delle prime esperienze dell’adolescenza di Maresca, nella fine degli anni ‘80, calato per la prima volta in un contesto sociale in cui la mentalità mafiosa iniziava ad insinuarsi anche nella quotidianità di un torneo di calcetto. Continua con la presa di consapevolezza del futuro Magistrato, i primi tempi alla DDA, le prime indagini, la scorta e l’arresto del latitante, Michele Zagaria, il 7 dicembre 2011.