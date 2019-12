Mareggiata a Lacco Ameno. Danni al pontile Napoleone

Ida Trofa|La violenta mareggiata che in queste ore di vigilia natalizia ha flagellato principalmente la costa nord dell’isola. Ingenti i danni sul litorale. Devastato ancora il porto vecchio di Lacco Ameno. Le onde violentissime in particolare hanno danneggiato in maniera importante il pontile Napoleone di Lacco Ameno. Si parla di una soletta di calpestio addirittura spezzata in più punti dalla violenza dei marosi.Il tratto portuale è stato così interdetto per motivi di sicurezza in attesa di più puntuali e mirate verifiche. Solo con la luce del giorno potrà cominciare la conta dei danni.