Mare sicuro, la Guardia Costiera sanziona 25 diportisti

Prosegue l’operazione “Mare sicuro 2022” che vede impegnate le Capitanerie di Porto. In questo ambito la Guardia Costiera di Ischia anche nel weekend appena trascorso ha eseguito le consuete attività di controllo e pattugliamento sia in mare che sui porti isolani. Impiegati in tale servizio la motovedetta CP Sar 807 e il battello Gc 316.

Per quanto riguarda il rispetto da parte dei diportisti delle disposizione per la corretta fruizione e navigazione all’interno delle acque dell’Area marina protetta Regno di Nettuno e della distanza dalla costa nel corso della navigazione, anche stavolta sono stati sorpresi diversi trasgressori. Gli uomini della Guardia Costiera hanno infatti elevato 25 sanzioni amministrative per un ammontare di circa 8.000 euro. I diportisti avevano violato le norme in materia di sicurezza della navigazione ed altri erano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni per attività nautiche all’interno dell’Area marina protetta.

Gli sbarchi

Ovviamente anche questo fine settimana ha fatto registrare flussi elevati sui tre porti isolani. I dati della Guardia Costiera riferiscono che tra venerdì e domenica sono transitati circa 70.500 passeggeri (33.000 in arrivo e 37.500 in partenza) e un totale di circa 5.600 veicoli. Di qui la necessità di porre in essere capillari attività di pattugliamento e vigilanza per garantire che tutte le operazioni di imbarco e sbarco si svolgessero nella massima sicurezza.