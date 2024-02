“Mare per tutti”, a Forio uno stabilimento “libero” per disabili. L’iniziativa dell’Amministrazione Verde

L’Amministrazione comunale di Forio vara una importante iniziativa: la realizzazione di uno stabilimento balneare aperto a tutti, ovvero fruibile dai disabili. Il progetto è denominato “Il mare per tutti – Realizzazione di attrezzature per uno stabilimento balneare aperto a tutti – località Chiaia” e la Giunta ha già approvato il Documento d’indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).

A Forio, proprio alla Chiaia, è stata già realizzata l’iniziativa di una spiaggia attrezzata per disabili, ma in uno stabilimento balneare privato, come evidenziato nella delibera approvata su proposta del sindaco Stani Verde. Stavolta invece si tratterà di una struttura pubblica ovvero “libera”, nell’ottica della sempre maggiore attenzione alle esigenze dei portatori di disabilità da parte delle Amministrazioni locali.

La Giunta infatti in premessa evidenzia: «Le persone con disabilità hanno spesso difficoltà nel trovare lidi accessibili o spiagge libere che permettano loro di fruire del mare al pari di tutti gli altri. Non sono molte, infatti, le spiagge libere per disabili davvero attrezzate e dotate di tutte le comodità.

La maggior parte dei lidi, che oggi, offrono uno stabilimento adeguato alle esigenze di “Tutti” sono per lo più di carattere concessorio affidato a privati e le spiagge “libere” non sono adeguatamente attrezzate per poter offrire servizi aperti a tutti, in maniera da creare spiagge liberamente fruibili anche da diversamente abili».

Viene quindi espressa la motivazione e finalità del progetto: «E’ compito dell’Amministrazione fornire ai cittadini ed ai turisti una struttura che consenta una facile fruibilità e accoglienza anche a persone diversamente abili come anziani, non vedenti e persone con difficoltà motorie, spianando la strada, verso la sensibilizzazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione civile».

Il Comune ha già individuato l’area dove allocare lo stabilimento, ritenuta particolarmente idonea alla realizzazione del progetto e ubicata «in prossimità del vecchio molo di Forio dove principia l’ampio arenile libero della Chiaia. La zona è a diretto contatto con la Provinciale SS 270, occupa una superficie lineare di arenile di 52 m, per una superficie complessiva di mq 1100, e nelle immediate adiacenze adiacente vi è un’area di parcheggio situata sul rialzo posto alle spalle. Le cabine saranno posizionate sul piccolo molo in maniera tale da favorire i percorsi e gli innesti impiantistici».

Il DIP è stato redatto dal V Settore e prevede un importo totale di 401.781 euro, di cui 280.209 per i lavori. La Giunta ha quindi approvato in via tecnica il DIP, nominando rup l’arch. Giampiero Lamonica, incaricato della redazione di uno stralcio funzionale.