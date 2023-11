“Mare Copp’ Mas” gli eventi di Natale di Serrara Fontana

Dal 3 dicembre al 6 gennaio tantissimi eventi colorano il particolare cartellone di eventi “Mare Copp’ Mas” realizzato dal comune di Serrara Fontana con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.

Una terza edizione molto interessante, con eventi pensati per tutte le età. Si va dal “Natale del Borgo” a Succhivo con l’associazione Gertrud Streicher il 3 dicembre, alla tradizionale saluta all’Eremo di San nicola la mattina del 6 dicembre, per continuare con l’installazone della Cassetta Postale di Babbo Natale in piazza a Fontana sempre il 6 dicembre e la prima edizione della scalata a San nicola con Ass. ProLoco Serrara Fotnana e ASD Forti e Veloci e ASD Epomeo.

Tutta l’atmosfera del Natale sarà ricreata in Piazza Arturo Trofa il giorno 8 dicembre dalle ore 11.30 con il Villaggio di Babbo Ntale con Mascotte e Gonfiabili e il 10 dicembre con l’evento “Tutti a Tavola” in piazza a Succhivo, a cura dell’Ass.Pro Loco Succhivo.

Il 10 dicembre sarà la giornata dedicata allaCaccia al tesoro a cura dell’ass A Voc d’è Criatur, mentre il 14 dicembre vi sarà il concerto Natale nel Mondo presso il Polifunzionale di Fontana a cura del Coro del Maestro Vincenzo Buono.

Ancora, il 16dicembre il Polifunzionale di Fontana ospiterà la “Serata dell’Asta” a cura dell’ass A Voc d’è Criatur e il 21 dicembre Piazza P. Paolo Iacono sarà la location del Presepe Vivente a cura dell’IC Forio 2 in collaborazone con l’associazione Legami e Radici.

Entriamo sempre più nello spirito natalizio con l’evento “Aspettando Babbo Natale… in Comune” il 23 dicembre a cura della Ellegi Spettacoli e il “Teatro da Tre Soldi” nei giorni 25 e 26 dicembre presso il Polifunzionale a Sant’Angelo, con la commedia “E’ asciuto pazzo o’ Parrucchiano” di Di Maio.

Presso il borgo di Noja il 27 dicembre vi sarà il presepe vivente a cura di Regina dei Fiori e il 28 dicembre ancora teatro, con “Cose che succedono in una agenzia di pompe funebri” presso il Polifuzionale di Fontana, a cura di Francesco Mendella e i ragazzi della Parrocchia di Santa Maria della Mercede in Fontana.

Per festeggiare al meglio la fine di questo anno, il 30 dicembre vi sarà il “Brunch di Fine Anno con la musica dei Personal” in piazza a Sant’Angelo.

Il nuovo anno si apre, come da tradizione, con il Concerto del Coro Gospel Soul Six, a cura di Ellegi Spettacoli il 4 gennaio in chiesa a Serrara, mentre il 5 gennaio presso il Polifunzionale di Fontana vi sarà la IX edizione del Festival di Napoli 2023 a cura dell’Ass.Nazionale Italiana Artisti.

Gran finale il 6 gennaio con l’arrivo della Befana a Succhivo, a cura della Ellegi spettacoli.