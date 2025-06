Marco Trofa, la rivincita di un “ragazzaccio” da 100/100 | #4WD

Ci sono storie che si scrivono da sole, basta saperle leggere tra le righe della quotidianità. Quella di Marco Trofa, fresco di diploma con il massimo dei voti all’Istituto “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme, è una di queste e narra come la scuola, quando si piega al conformismo di facciata, riesca a trasformare un inciampo in un marchio a fuoco salvo poi, anni dopo, prendere atto del successo preannunciato di quello stesso ragazzo che, di fatto, fece di tutto per espellere dal palcoscenico educativo.Torniamo indietro di qualche anno: liceo statale “Buchner” di Ischia, corridoi pieni, campanelle che suonano e un gigantesco murale firmato Jorit, profumatamente pagato con tanti soldi pubblici per “educare alla cittadinanza globale” (sic!). È lì che Marco, allora quindicenne con più eloquenza che filtri, posta sui social un commento tanto sciocco quanto politicamente scorretto. Scatta l’etichetta infamante: razzista. Nessuna sospensione a ore, nessun laboratorio di riflessione guidata, nessun confronto con la realtà complessa che la scuola proclama di voler spiegare.

Eppure la storia, testarda, si diverte a ribaltare il copione: Marco ingoia la sospensione che di fatto lo porta alla bocciatura senza alcuna possibilità di recuperare le sue insufficienze, cambia a malincuore istituto, ma non smette di imparare, prima che studiare. Scopre che la formula del “Mattei” e dei suoi docenti alla fine gli sta a pennello. E all’esame di Stato di quest’anno, quasi come una nemesi e non solo per lui, ecco capitargli Dike (la dea greca della giustizia e dell’equità) quale immagine da collegare ad ogni singola materia.

Qui dovremmo fermarci a riflettere. Perché la lente d’ingrandimento va spostata su un sistema che predica inclusione ma all’occorrenza preferisce escludere, specialmente quando il peccato non è il commento in sé, bensì l’oltraggio a un simbolo caro alla liturgia politicoculturale della sinistra. In quell’istante il liceo diventa tribunale, il preside giudice, il collegio docenti e studenti giurie popolari. La parola formazione esce di scena, rimpiazzata da una burocrazia punitiva degna di una corte speciale.

Non che Marco fosse innocente: lo ammette lui per primo. Ma il dovere di una scuola è trasformare la colpa in occasione di crescita, non in squalifica a priori. Il risultato, oggi, è un boomerang: l’alunno proscritto brilla, il cartellino rosso diventa medaglia e la “burocrazia” resta col cerino in mano, costretta ad ingoiare il trionfo di ciò che aveva ordinato di isolare.Vale la pena ricordare quanto poco sarebbe bastato per evitare lo scontro: una discussione franca in aula magna, un corso di peer education, la possibilità di sbagliare in pubblico senza finire alla gogna digitale. Invece, si è preferito l’automatismo disciplinare, quello che regge perfettamente nei verbali ma crolla alla prima verifica della realtà. Basta che l’assessore all’istruzione di turno sia contento!

Ed ecco che l’ironia diventa irresistibile, specie rispetto alla presunzione che senza quel “perdono” non avrebbe combinato granché, mentre i fatti rovesciano la profezia: Marco, teenager di destra e fuori dagli schemi, mai banale, capace di coniugare sapientemente numeri, politica e letteratura nella stessa chiacchierata, non ha mai avuto alcuna intenzione di fermarsi, convinto che la conoscenza serva più a capire sé stessi e gli altri che a collezionare inutile compiacenza. Il finale? Apertissimo, perché il suo futuro è tutto yet to come. E magari, la prossima volta, chi brandisce lo stendardo dell’educazione sceglierà la matita blu della correzione invece del timbro rosso della condanna. Se così sarà, avremo tutti imparato la lezione più importante: che la scuola deve far crescere cittadini critici, non etichettare nemici ad usum delphini.