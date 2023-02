Giuseppe Valentino | Marco Starace è il nuovo presidente dell’Ischia Cigar Club, l’associazione che raggruppa gli appassionati del fumo lento, che ha come indirizzo la condivisione e la passione del sigaro.

Tra le attività, il Premio Nicola Costa e numerose iniziative che vedono la partecipazione, non solo dei soci ischitani, ma anche appassionati sparsi in tutta Italia, che raggiungono la nostra isola, per partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione.

Tra le prossime attività previste, la prima del 2023 giovedì 2 Febbraio, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, Winedow, Club amici del Toscano e Gran Cafè Calise una giornata interamente dedicata al gusto con una Masterclass sui vini del mondo, una cena dedicata al mondo del Pinot nero e al termine degustazione di un Sigaro Toscano Puccini, abbinato a un Gin Mule creato per l’occasione. Abbiamo incontrato il Presidente Starace

Cosa hanno in comune gli appassionati del sigaro, e quale sarà il suo programma per il 2023?

La vita ci porta a caricarci di responsabilità e problemi, la fumata di un sigaro fatta in condivisione è un momento di calma e condivione tra amici lasciando il mondo fuori dai nostri pensieri.

Normalmente il percorso associativo prevede dei momenti di formazione e allo stesso tempo ludici.

Si alternano presentazioni di libri con degustazione di nuove uscite di sigari, serate musicali o semplicemente cene conviviali. Per il 2023 il programma prevede la partecipazione con altre associazioni del territorio alla creazione di eventi legati al gusto e alla cultura, in modo da creare sinergie e diffondere tra gli appassionati conoscenze a tutto tondo.

Cosa prevede la quota associativa e quanto costa ?

Più che quota possiamo parlare di rimborso spese che servono per l’iscrizione al Cigar club Association (club di associazioni di cigar club) e per le varie incombenze amministrative, con l’iscrizione si ha diritto alla rivista del CCA, alla partecipazione alle varie attività e la possibilità di partecipare a corsi di formazione a costi contenuti. Il costo è di 50 euro.

Il nuovo governo sta preparando nuove restrizioni per i fumatori cosa ne pensa?

Da anni si parla del parlamentino dei fumatori, gruppo di persone organizzate per difendere il diritto dei fumatori, personalmente penso che fumare un sigaro in un ambiente idoneo non lede la salute di nessuno, penso invece che proibire la fruizione di un piacere sia una lesione del diritto di libertà.

Quali sono i consigli a chi vuole avvicinarsi al mondo del sigaro?

La fumata del sigaro non è una fumata compulsiva come le sigarette e neanche economica, così come ci si avvicina al mondo del vino attraverso dei corsi e poi si stappano bottiglie costose, anche il mondo del tabacco e del fumo lento andrebbe affrontato frequentando dei corsi e affinando il proprio gusto per poi approdare a dei prodotti premium, per poterne apprezzare tutte le peculiarità.