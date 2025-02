Marco “se ne va” da Legnini ed Elisabetta si “dimette”: nuova roulette di dirigenti in Comune

Mentre procedono le operazioni per lo svolgimento dei cinque concorsi che porteranno al Comune di Forio sette nuovi dipendenti a tempo indeterminato, tra cui un vicecomandante della Polizia Municipale (anche in vista del prossimo pensionamento del colonnello Iacono nella seconda metà del 2025, ndr), la macchina organizzativa del Comune, guidato da Stani Verde, vive una nuova turbolenza dirigenziale.

Venerdì sera, durante una riunione di maggioranza convocata (o richiesta) da chi rivuole il “vecchio” a tutti i costi, il sindaco ha dovuto distribuire nuove “pillole di valium” a quei consiglieri andati in ansia per le recenti notizie che hanno smosso gli equilibri degli uffici comunali.

Sia per motivi personali che per incompatibilità con altri dirigenti, Elisabetta Colella ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di dirigente. I continui scontri con Francesca Iacono (l’ultimo della serie udito chiaramente in Via Genovino, durante il quale non sono mancati “complimenti” senza sconti, ndr) e qualche altro collega hanno costretto l’ex segretaria di Francesco Del Deo a rinunciare alla posizione organizzativa, per vivere una fase lavorativa più serena. Al suo posto, secondo quanto raccontano i bene informati, sarà promosso Dario Amoruso. Il carico di lavoro non tecnico di cui era gravata Elisabetta sarà invece suddiviso tra i vari uffici e settori.

L’altro cambiamento, di non poco conto, è il saluto definitivo di Marco Raia. Il dirigente passerà a tempo pieno alle dipendenze del commissario Legnini e della struttura commissariale post frana e post sisma. Tra Raia e Verde non è mai sbocciata l’intesa e, dopo l’accordo con gli uffici del Palazzo Reale al 50%, ora è arrivato il momento di fare uno switch al 100%. I bene informati, inoltre, raccontano che, con l’uscita “a tempo determinato” di Raia (qualcuno parla di aspettativa), Stani Verde sia già pronto a pubblicare l’avviso per l’assunzione di due tecnici al 50% a tempo determinato, così come previsto dal famoso articolo 110.

Con questa ennesima rotazione, si spezzano tutti i legami che Francesco Del Deo aveva con i dirigenti del Comune di Forio. I fedelissimi dell’ex sindaco, infatti, in un modo o nell’altro, hanno lasciato la propria poltrona. Soprattutto dopo la decisione di emigrare di Enzo Rando, sicuramente la mente dietro tante braccia all’opera negli uffici del comune di Forio (e che lasciato orfani due consiglieri comunali in particolare che non voglio accettare la separazione e che si comportano come quegli “amanti” lasciati che non si rassegnano).

Sul piano politico, tuttavia, questa nuova rotazione dovrebbe consentire al sindaco di Forio di poter contare su una truppa di dirigenti tutta coordinata o, almeno, che vive il proprio ruolo in maniera diversa rispetto al passato. Una squadra di dirigenti che è anche libera da particolari “protezioni” politiche, considerando che tutti, ora più che mai, fanno riferimento al primo cittadino.