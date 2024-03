Marco Romano c’è. Eccome se c’è | #4WD

Il mio collaboratore Emanuele mi ha fatto notare che in uno dei miei ultimi 4WARD dal titolo “Calcio a Ischia: voli spiccati e talenti mancati”, non avevo menzionato il giovane Marco Romano, da anni militante nelle giovanili del Genoa ed entrato anche nelle rappresentative nazionali in maglia azzurra, dove è reduce da un bel gol con la formazione under 19, in maglia numero 19 (ironia della sorte numerica), con cui ha siglato il 3-1 esterno contro la Scozia.

Avevo ritenuto giusto lasciar fuori Marco da quelle citazioni solo ed esclusivamente per non far torto a tanti altri giovani ischitani che stanno tentando il salto di qualità in diverse squadre calcistiche italiane ed allineandolo, così, a quelli che non sono ancora approdati in pianta stabile nella rosa di una prima squadra professionistica. E l’ho fatto a titolo puramente scaramantico, perché se avessimo dovuto valutare quel che è stato dimostrato sul campo, ormai da anni Marco rappresenterebbe molto più di una semplice promessa del calcio italiano e il miglior frutto venuto fuori negli ultimi lustri dal mondo pallonaro “made in Ischia”.

Classe 2006, maggiorenne da poco più di venti giorni, credo di poter affermare senza timore di smentita che la serietà, la concretezza, l’abnegazione e le doti tecniche di questo ragazzo ricordano molto il miglior Pino Taglialatela. “Batman”, ancora ragazzino, imparò presto a rinunciare a tutte le “comodità” e i passatempo dei suoi coetanei pur di perseguire con successo il suo sogno di diventare un calciatore professionista attaverso la condotta di atleta-modello. Ma Marco, oggi, sembra andare oltre la semplice predestinazione del solito ragazzino locale dai piedi buoni: non a caso, il suo futuro sembra positivamente segnato da tempo, pronto ad annoverarlo -per rifarmi al titolo in premessa- tra quelli che sono già in ottima quota dopo aver spiccato il volo e che non hanno nessuna intenzione di effettuare atterraggi di fortuna. Altro che promesse mancate!

Avendo un figlio poco più grande di lui mi è stato facile, peraltro, sondare la considerazione che i pari età, o comunque i “colleghi” locali meno bravi e fortunati, hanno del giovane Romano. E premesso che mio fratello Tony mi ha sempre detto che, a quanto pare, suo padre Mimmo da ragazzo avesse piedi altrettanto buoni, il fatto che nessuno di essi smette di tesserne le lodi sia sul piano personale che calcistico ci mette davanti a quel classico fenomeno in cui, con l’aiuto del Buon Dio, molto presto sono convinto che renderà Marco un altro ottimo ambasciatore della tradizione calcistica ischitana.