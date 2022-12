Marco Laraspata e il direttivo AICOM: “Ci farà bene stare un po’ in silenzio. Anche a Natale”

“Ho preso in prestito questa immagine – scrive Laraspata – che in qualche modo così nascosto e intenso interpreta tutta la nostra grande e bella comunità. In questi giorni abbiamo visto e sentito di tutto e di più. Lasciamoci tutto indietro e pensiamo a risollevarci ancora una volta. Il pensiero più importante oggi va a tutte le famiglie coinvolte in questa triste e assurda vicenda che il destino ha voluto e a tutti i bambini dell’isola intera che devono continuare a vivere la loro innocenza e fragilità nel migliore dei modi.

Concludo con una frase di Papa Francesco: “Il Natale spesso – conclude – è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce dell’amore”