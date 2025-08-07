Marco Ferrante: «Massimo rispetto per tutti, paura di nessuno. Nel Girone G l’Ischia dirà la sua»

Lunedì il primo test stagionale contro il Forio: tre tempi da trenta minuti per mettere minuti nelle gambe e provare i primi automatismi

La composizione dei gironi di Serie D 2025/26 ha confermato le attese: l’Ischia riparte dal Girone G, lo stesso che due stagioni fa l’aveva vista protagonista di un campionato sopra le aspettative. Tra derby campani, trasferte sarde e un blocco laziale ricco di insidie tecniche, i gialloblù si preparano a un’annata impegnativa. Il direttore generale Marco Ferrante, alla guida dell’area sportiva insieme a mister Martino, ha tracciato un bilancio a caldo della situazione, indicando con chiarezza priorità e filosofia di lavoro.

Direttore, l’ufficialità vi ha collocato nel Girone G della Serie D. È quello che vi aspettavate?

«Sì, era quello che speravamo, soprattutto per una questione logistica. Il Girone H sarebbe stato anche alla nostra portata tecnica, ma avrebbe comportato trasferte più lunghe e scomode. Così invece rimaniamo in un contesto più coerente dal punto di vista geografico. Non sarà un girone semplice: ci sono quattro o cinque squadre di alto livello. Ma siamo contenti della collocazione».

Chi vede come principali avversarie?

«Sicuramente Nocerina e Scafatese: due squadre con organici importanti e budget adeguati alla categoria. Poi ci sono alcune romane che, pur non partendo tra le favorite, possono dare fastidio: club di basso profilo ma difficili da affrontare. E attenzione alle sarde: il Latte Dolce, che ha legami stretti con la Torres, e il Monastir, neopromosso ma con una società solida alle spalle. Sarà un campionato equilibrato, con due-tre squadre più avanti sulla carta, ma alla fine il campo dirà la verità».

E l’Ischia, in questo scenario, dove può arrivare?

«Il nostro obiettivo è chiaro: piedi per terra e consapevolezza delle nostre qualità. Possiamo giocarcela con tutti, ma senza fare proclami. Sappiamo che ci manca ancora qualcosa in alcuni reparti: sto lavorando per inserire uno o due innesti importanti nelle prossime 72 ore. Sarebbe bello essere la sorpresa del girone. Il motto deve essere: massimo rispetto per tutti, paura di nessuno».

Ha già parlato di un gruppo coeso. Che impressioni ha dopo la prima settimana di ritiro?

«Molto positive. Ho voluto costruire uno spogliatoio fatto di bravi ragazzi, ma anche di calciatori con carattere, pronti a dare battaglia in campo. Ho puntato su giocatori affamati, con voglia di rivalsa, anche provenienti da categorie inferiori. Non è stato facile, ma abbiamo lavorato nei limiti del budget. Mister Martino è un gran lavoratore e motivatore: in questa settimana ha impostato un lavoro importante per mettere benzina nelle gambe. Vedo un gruppo molto unito: per me questa è già mezza vittoria. L’altra metà dovremo guadagnarcela in campionato».

Lunedì affronterete il Forio in amichevole. Che tipo di test sarà?

«Un test utile a conoscersi, non un confronto diretto. Giocheremo tre tempi da 30 minuti, come concordato con mister Sanchez. Mancano ancora 3-4 giocatori, e non abbiamo il nostro attaccante di riferimento: siamo ancora un cantiere aperto. Ma sarà un’occasione per provare soluzioni e dare minuti a tutti. Con il Forio c’è un buon rapporto, e sull’isola è sempre meglio essere amici che nemici».

Vivendo da poche settimane a Ischia, che idea si è fatto dell’isola?

«Ischia è un paradiso, un po’ come Montecarlo per un calciatore. È splendida, la gente è accogliente. Adesso, con i turisti, c’è un’energia speciale, ma credo che il bello per i ragazzi arriverà in autunno, quando l’isola tornerà più tranquilla: allora te la godi davvero. Sono convinto che sarà piacevole viverla anche d’inverno».

Tra poco l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Paganese. Che Ischia vedremo?

«Un’Ischia umile, compatta e con voglia di sorprendere. L’obiettivo è arrivare pronta al 7 settembre, quando inizierà il campionato. Fino ad allora, lavoreremo giorno per giorno per essere competitivi su ogni campo».

Dal ritiro di inizio agosto fino all’esordio in Coppa Italia contro la Paganese, l’Ischia sta costruendo passo dopo passo la propria identità. Ferrante predica umiltà e lavoro quotidiano, ma tra le righe traspare la convinzione che questo gruppo, se resterà unito e concentrato, potrà togliersi soddisfazioni. Il Girone G presenta ostacoli e insidie, ma l’Ischia sembra pronta ad affrontarli con spirito battagliero, senza complessi di inferiorità.