Marco Castagna: «Al Negombo vorremmo avere sempre gli stessi dipendenti»

Si avvicina una nuova stagione turistica, con tutte le difficoltà e i dubbi ancora legati alla pandemia e ad altre emergenze che potrebbero condizionare l’economia italiana.

Sul futuro del mercato del lavoro e le professionalità locali, senza trascurare qualche ipotesi sull’andamento del 2022, ne abbiamo parlato con Marco Castagna del Parco Negombo. Che proprio sul primo aspetto tiene ad evidenziare: «La nostra struttura di lavoro si è sempre basata su una stagionalità lavorativa di sei mesi. Ultimamente, per diversi motivi, per molte attività la stagione non riesce a essere più così lunga. In passato, fondamentalmente, avevamo sei mesi di lavoro e altri sei mesi per preparare le strutture, metterle in ordine per l’apertura. Una pausa che consentiva ai giovani apprendisti di recarsi all’estero sia per imparare la lingua sia per seguire un percorso professionale. Questo non era un meccanismo sbagliato e non lo è neanche oggi. Nel senso che era sicuramente una esperienza positiva che i ragazzi ischitani andassero in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, dove imparavano una lingua, vedevano un altro mondo, ne capivano i meccanismi. E poi si tornava Ischia, facendo ricca l’isola di questa esperienza. Purtroppo questa è una esperienza che abbiamo un po’ dimenticato, ma che ci aiutava anche da un punto di vista della qualità del servizio offerto. All’estero l’apprendista ne riceveva dei guadagni in qualità e, banalmente, apprendeva anche una nuova lingua. Oggi tutto questo si è interrotto per molti motivi».

Qual è la difficoltà più grande che avete voi nel trovare le risorse umane?

«Innanzitutto, come già detto, è il periodo ridotto della stagionalità. Siamo ridotti a quattro mesi. Ultimamente, poi, ci si è messo anche il reddito di cittadinanza. E poi la ricerca di un minimo di competenze. La prima domanda che facciamo agli aspiranti è quale lingua sanno parlare. Una volta si chiedeva il tedesco, ora basterebbe l’inglese, purché parlato bene. Ai nuovi ingressi chiediamo larghe vedute, cioè devono sapersi rapportare con il pubblico. Anche se un dipendente lavora nelle “retrovie”, deve avere una sua valenza sociale. Voglio dire, deve essere maturo e determinato».

Una domanda forse un po’ più spigolosa. Spesso sentiamo storie di lavoratori stagionali sfruttati, di usi distorti delle buste paga e di tutte quelle vicende che spesso ci raccontiamo. Forse, in alcuni casi, è anche un luogo comune. Al netto di tutte le cose che sappiamo, come funziona da voi? Che trattamento di lavoro offrite?

«Noi proponiamo solo contratti lavorativi con paga regolare, giorno di festa settimanale e orari classici. Non facciamo altro. E non credo sia un caso che qui al Negombo, in quarant’anni di attività, non abbiamo avuto cause di lavoro o cose del genere. Dal punto di vista lavorativo ci teniamo ad essere persone corrette».

Un’altra domanda che nasce da una sottolineatura che faceva Peppino Ci Costanzo da queste colonne. Avete lavoratori che stanno da voi da molto tempo. Anche voi siete per i rapporti di lavoro continuativi e duraturi? Anche al Negombo è importante, come accade negli hotel, avere una conoscenza della clientela?

«Assolutamente sì. Per noi è importantissimo. Noi più possiamo portare avanti i rapporti lavorativi, e parlo in ogni campo, più siamo soddisfatti. Lo facciamo perché siamo convinti che se un nostro dipendente è partecipe e conosce come è nato il parco, come è stato costruito, perché è stata piantata quella pianta e un ospite chiede un’informazione, la risposta sarà completa. Solo in questo modo si riesce a raccontare il valore storico del nostro Parco. Anche la qualità della risposta e la sua precisione fanno la differenza. Noi siamo per collaborazioni lunghe. In questo periodo, è ovvio, siamo consapevoli dei problemi legati alla stagionalità e se qualcuno preferisce fare altre scelte, non c’è da sentirsi offesi. Non è un tradimento, comprendiamo le esigenze di tutti».

Una domanda che sa un po’ di azzardo. Quali sono le previsioni per la prossima stagione turistica?

«Una domanda difficile. Noi pensavamo che per un attimo fosse tutto finito. Ora siamo di nuovo qui a fare i conti con l’apertura ritardata. Abbiamo programmato di aprire il 17 aprile, sempre se non ci sposteranno la data un’altra volta come l’anno scorso. Le piscine più piccole sono chiuse e, per fortuna, abbiamo ancora qualche piscina grande. In passato abbiamo puntato molto sul raccolto, sull’avvolto nel verde. In verità io sto facendo il diavolo a quattro per poter riprendere “Ipomea del Negombo”, la manifestazione florovivaistica, arrivata alla sua diciassettesima edizione che è stata, modestamente, un motivo di vanto per tutta l’isola. Non so se ci riusciremo quest’anno, chissà, forse il prossimo. Così come spero che si possa organizzare “Ischia Safari”, l’evento che in pochi anni è diventato un’eccellenza delle fiere enogastronomiche in Italia. Le altre attività, come i concerti, si potranno fare? Sono tante le domande a cui adesso è difficile rispondere. Però c’è un aspetto positivo».

Quale?

«Noi abbiamo dovuto dimezzare i nostri posti ombrelloni per rispettare le distanze dei 16 metri quadrati per ombrellone, dunque il numero si è ridotto del 50% sia sulla spiaggia sia nel parco. Questa è una delle cose positive del Covid. Penso che rimarremo anche in epoca post Covid con queste misure, perché ci sono piaciute».