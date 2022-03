Marciapiedi sequestrati, il comune pronto a chiedere i danni: “Ditta già diffidata, usava materiali non conformi al bando”

In merito alle irregolarità rilevate dalle Forze dell’Ordine – si legge nel comunicato stampa diramato dal comune di Ischia – presso il cantiere di via A.Sogliuzzo, il Comune di Ischia comunica la propria estraneità alle gravi inadempienze della ditta incaricata dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi su via Sogliuzzo. Si fa presente che il cantiere oggetto di sequestro da parte dei Carabinieri attiene al secondo lotto di lavori appaltati. Il primo, che riguarda il primo tratto di via Sogliuzzo (da Piazza degli Eroi al bar La Violetta) non ha evidenziato alcuna irregolarità da parte della ditta incaricata che tra le altre cose non é la stessa che si é aggiudicata il secondo lotto dei lavori. Inoltre, proprio nei giorni scorsi, in seguito a verifiche dell’ufficio tecnico e della direzione dei lavori, la ditta era stata già oggetto di controlli durante i quali era stato riscontrato l’utilizzo di materiali non confacenti a quelli indicati nel capitolato d’appalto.

Dunque, la ditta – sottolineano dagli uffici di Via Iasolino – era già stata diffidata affinché si rispettasse quanto previsto nel bando di gara aggiudicato. Le irregolarità emerse poi in seguito ai controlli delle Forze dell’Ordine sono gravissime e per questo motivo il sindaco Enzo Ferrandino ha già provveduto a dare mandato all’ufficio tecnico e all’ufficio legale affinché si intraprendano tutte le iniziative necessarie a tutelare gli interessi e l’immagine della comunità ischitana.

Il sequestro di 30 giorni (che riguarda come detto solo il secondo lotto) rischia di compromettere la data di ultimazione dei lavori prevista inizialmente entro la Pasqua e quindi entro l’inizio della stagione turistica. L’Amministrazione é già a lavoro per ridurre al minimo i disagi e si rivarrà in ogni caso contro la ditta incaricata.