Marciapiedi a nero. Sequestrati i lavori a Ischia: 4 denunciati

Da giorni in Via Sogliuzzo, nel comune di Ischia, erano in corso lavori per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi. I carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli e della Stazione forestale di Casamicciola Terme, hanno ispezionato l’area e rilevato molteplici irregolarità.

Denunciato il titolare della ditta subappaltatrice per non aver redatto il piano di sicurezza. Per l’appaltatrice, una ditta diretta da un 20enne di Massa di Somma, una denuncia per omessa vigilanza sull’esecuzione dei lavori.

Nei guai anche la responsabile della sicurezza del cantiere per omesso controllo sulle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Per il titolare di una seconda ditta appaltatrice una denuncia per non aver redatto il piano di sicurezza, per omessa formazione del personale e omessa visita medica del personale.

Di quest’ultima società 3 lavoratori impiegati erano in nero. La sanzione comminata supera i 10mila euro. L’area, ampia circa 150 metri quadri, è stata sequestrata.