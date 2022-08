Marcello Bondavalli: “Provvedimento esagerato, ricorriamo al TAR”

Marcello Bondavalli, dopo la notifica della chiusura per 30 giorni del Valentino, è un fiume in piena. “Ho saputo dalla stampa – attacca arrabbiato Bondavalli – che mi avrebbero chiuso per 30 giorni. Sono rimasto per ore senza sapere nulla di ufficiale e a guardare come il mio programma imprenditoriale andasse in fumo e, solo dopo 5 o 6 ore mi sono visto raggiugere da quattro macchine della Polizia con 16 agenti per fare una grande operazione sul territorio e attaccare due cartelli”.

Ai nuovi gestori del Commissariato piace apparire sui giornali

Bondavalli non si ferma. “Mi hanno notificato questo atto di chiusura dopo due anni di chiusura per covid e questo mi sega completamente le gambe perché perdiamo tutto il mese di agosto a causa di un solo episodio, successo tra un buttafuori e un cliente e, per il quale, c’è ancora la magistratura penale sta indagando e deve stabilire le vere responsabilità. Questo provvedimento – si difende Bondavalli – cita e si fonda su precedenti del 2006 e del 1996. Cose della preistoria. Credo che sia un provvedimento esagerato e che serva – accusa forte – solo alle forze dell’ordine e ai nuovi gestori del Commissariato di Ischia a farsi pubblicità perché gli piace molto apparire sui giornali”

E la rissa al Mojito?

Parole dirette. Poi Bondavalli aggiunge: “Nel frattempo, ogni giorno, leggo dai giornali di risse in tutta l’isola, sulla Riva Destra e, alla fine, si chiude il Valentino. Io lo trovo molto strano e, anche per questo, ricorreremo al Tar sperando di avere ragione. Nel frattempo, aggiungo che ho il sentore di essere entrato nell’obiettivo di qualcuno. Non capisco perché io debba pagare in anticipo per fatti al vaglio di un giudice terzo che non si è ancora espresso. I miei buttafuori hanno agito nei limiti della legalità? Bene, pagheremo, ma credo che chiudermi sia un atto esagerato e smisurato. Con l’avvocato – conclude – stiamo già preparando il ricorso al TAR ma dipende dai tempi del tribunale. Capirai che se si esprime tra 15 giorni, serve a poco. È tutto molto molto, molto esagerato e sono molto stanco. Ieri hai riportato la rissa al Mojito. Ma oggi chiudono il Valentino per 30 giorni mah. Forse serve a fare notizia…”