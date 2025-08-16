news mondo

Marc Marquez vince la Sprint in Austria, ritiro per Bagnaia

Italpress
Italpress
SPIELBERG (AUSTRIA) – Marc Marquez su Ducati vince la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il leader della classifica piloti precede al traguardo il fratello Alex, in sella alla Ducati Gresini, e la Ktm di Pedro Acosta. Ritiro per Pecco Bagnaia a causa di un problema alla gomma posteriore. Ai piedi del podio Marco Bezzecchi (Aprilia), che al mattino aveva centrato la pole position davanti allo stesso Alex Marquez e Bagnaia, quinto Brad Binder (Ktm). Enea Bastianini (Ktm) è settimo davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati V46) ottavo. “L’errore che ho commesso in qualifica mi ha un pò penalizzato in gara. Sono rimasto molto concentrato in partenza. Non è stato facile avvicinare Alex e ho scelto di aspettare qualche giro per attaccare con le gomme più usurate”, è il commento a caldo di Marc Marquez, che si gode la dodicesima vittoria stagionale nella Sprint dopo essere scattato dalla quarta casella in griglia. “Oggi ho provato a partire forte e spingere senza gestire la gomma. Marc era più veloce di me e ha sfruttato il mio errore. Sono comunque contento di essere tornato bene dopo la pausa estiva”, ha spiegato invece Alex Marquez. Soddisfatto anche Pedro Acosta: “Non è stato semplice reagire alle difficoltà avute in qualifica, ma dobbiamo continuare con questo spirito anche nella giornata di domani”.
