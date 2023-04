Marathon Club protagonista ad Orbetello, Walk of Life, Madrid e Ibiza 2023

Domenica ricca di impegni per gli atleti del Marathon Club Isola d’Ischia impegnati in manifestazioni podistiche nazionali ed internazionali. Ad Orbetello, in provincia di Grosseto, Gerardo Lombardo ha preso parte alla dodicesima edizione del Giro della Laguna – Orbetello Half Marathon, gara sulla distanza dei km.21.097, con sei chilometri di sterrato. Gerardo ha chiuso in 1h29’06” ottenendo un lusinghiero 56° posto assoluto su oltre settecento partecipanti e classificandosi al dodicesimo posto di categoria su cinquantotto podisti al termine di una gara corsa in maniera regolare.

Dieci podisti del team isolano hanno preso parte alla decima edizione della Walk of Life Telethon, gara podistica sulla distanza inizialmente prevista di km.9,800 ma che poi si è disputata, per motivi ignoti, sulla distanza di km.8,700 ingannando parecchi atleti che avevano gestito le energie per correre circa dieci chilometri e si sono ritrovati al traguardo in maniera inaspettata. La partenza ed arrivo della competizione erano situati presso Piazza del Plebiscito lungo un percorso prevalentemente pianeggiante con il ricavato delle iscrizioni che andava a favore dell’ Istituto Telethon di Pozzuoli e della ricerca sulle malattie genetiche rare. Marco Trani in 35’30” si conferma atleta in grande ascesa e dopo la mezza di Torino della settimana scorsa si conferma con un ottimo risultato; Alessandro Venza in 36’36” continua a progredire nelle sue prestazioni ( oggi ha corso a una media di 4’12”) dopo il ritorno alle gare; Claudio Di Iorio, sia pure debilitato da un forte raffreddore, sfiora il podio nella categoria SM 60 giungendo al quarto posto su trentadue in 38’59”; Diego Scuotto si ripresenta ai nastri di partenza dopo un lungo stop, sfondando il muro dei 5’ al chilometro in 43’31”; Luigi Trani, reduce dall’exploit della mezza di Torino in 45’12” si piazza al quinto posto nella categoria SM65 su quindici partecipanti; Aniello Regine e Gianmarco Di Meglio tornano alle competizioni dopo molto tempo ( Regine dopo otto anni).

I loro riscontri cronometrici, 50’20” e 52’11”, sono da considerare un punto di partenza verso risultati più consoni al loro valore. In campo femminile Graziella Esposito, ferma da giugno 2022, chiude al nono posto assoluto ed al quarto di categoria SF45 al termine di una gara tranquilla in 40’00”; a seguire una soddisfatta Francesca Amalfitano che ha corso gran parte della gara con Graziella Esposito termina la sua prova in 40’25” al decimo posto assoluto; una rammaricata Inna Buono corre ad un ritmo inferiore ai 5’30” giungendo al traguardo in 48’00”: se la gara fosse stata sulla distanza prevista avrebbe ottenuto il suo record personale.

Buon quattordicesimo posto finale nella classifica a squadre per il team isolano su sessantanove società presenti. Daniele De Vivo ha preso parte alla quarantacinquesima edizione della maratona di Madrid concludendo la sua quarantaduesima prova sulla distanza regina del podismo (la decima in diciannove mesi !) proseguendo nel migliore dei modi la “corsa” verso le cinquanta maratone. 4h27’ il suo tempo finale ottenuto su un percorso nervoso con un clima molto caldo. Infine Raffaella Barbieri ha preso parte alla mezza maratona di Ibiza. Un percorso molto duro con una prima fase in discesa ed una seconda parte con numerose salite oltre ad un clima molto variabile (caldo alla partenza, freddo in pianura) ha messo a dura prova la resistenza dei podisti presenti. Raffaella è giunta al traguardo in 2h03’27” al termine di una prestazione molto veloce all’inizio ed una seconda parte più sofferta.