SPORT

Marathon Club: Giovanni Castaldi sfonda il muro delle tre ore a Siviglia

di Redazione Web
Giovanni Castaldi superstar nella 41°edizione della maratona di Siviglia. L’ atleta del Marathon Club Ischia giunto all’ ottava performance sui 42km e 195 km è riuscito a sfondare il muro delle tre ore. Ai nastri di partenza erano presenti circa diciassettemila podisti che si sono dati battaglia lungo un percorso pianeggiante.

Giovanni con un ritmo molto regolare testimoniato dai passaggi intermedi sui dieci chilometri e sulla mezza maratona (42’37” e 1h29’36”) è giunto all’ arrivo in 2h59’47” sfondando il muro delle tre ore, un traguardo inseguito da molti anni e che il podista del team isolano ha finalmente raggiunto vedendo coronati i suoi sacrifici

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

