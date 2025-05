Marathon Club, ad Atripalda ottavo posto per Chukraiuk e record personale per Lombardo

Si è svolta ad Atripalda “La Irpinia Corre”, gara podistica nazionale sulla distanza dei dieci chilometri alla quale hanno preso parte circa seicento atleti che si sono cimentati lungo un percorso tortuoso con numerosi saliscendi. Otto i portacolori del Marathon Club Ischia che hanno ottenuto dei risultati soddisfacenti.

Andrii Chukraiuk si è classificato all’ottavo posto assoluto in 33’53” con una gara in continua progressione (era undicesimo a metà gara). Record personale per Gerardo Lombardo che sfonda il muro dei 38’ terminando in 37’55” con il settimo posto nella categoria SM45. Podio per Giovanni Castaldi che ottiene un ottimo terzo posto nella categoria SM50 in 39’21”.

Alessandro Venza dopo quattro chilometri ha dovuto rallentare per noie fisiche giungendo al traguardo in 42’31” un riscontro cronometrico lontano dalle sue migliori performances. Soddisfatto Ciro Curci che si conferma sui suoi livelli in 43’09 su di un percorso duro come quello odierno. Francesco Manzi reduce dall’influenza in questa settimana ha tagliato il traguardo in un tranquillo 44’49”.

Ottima performance per Leonardo Trani che abbatte il muro dei 45’ giungendo al traguardo in 44’57” migliorandosi di circa due minuti dalla gara di Forio. Sfortunata la gara dell’esperto Salvatore Parnolfi che a metà gara, quando viaggiava su buoni ritmi, ha accusato una distorsione alla caviglia che lo ha costretto al ritiro.

Lusinghiero risultato nella classifica a squadre per il team isolano che si è posizionato al dodicesimo posto con sette atleti giunti al traguardo su settantadue società presenti. Nel dopo gara i podisti isolani hanno effettuato una seduta di defaticamento e di abbondante reintegro delle energie fisiche organizzata da Ciro Curci presso un noto ristorante della zona.