Mar di Testaccio: storia breve di un allagamento annoso

Quella di oggi è la storia breve di un allagamento annoso: quello di Piazza Mar del Plata al Testaccio. Solito posto, solito problema, solito disagio. Una mattinata di disagio e di controcanto politico che ha visto impegnati Maria Grazia Di Scala e Dionigi Gaudioso.

Attacca Maria Grazia Di Scala: “Testaccio. Piazza MAR del Plata, o anche solo mar…. Si va a votare in canoa. Quando le opere si fanno con la testa….”

Replica Dionigi Gaudioso: “Ringrazio pubblicamente i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Barano Multiservizi che, nonostante i concomitanti impegni nel servizio elettorale, si sono adoperati per risolvere in tempi record l’allagamento registratosi questa mattina in Piazza Mar del Plata, a Testaccio. Le griglie di raccolta delle acque, pulite nei giorni scorsi, erano state nuovamente ostruite dal fogliame trasportato dal vento di questa notte”.

Bene la denuncia, bene la soluzione rapida. Bene anche la prevenzione di questi giorni. Male il disagio e il problema che torna ad ogni pioggia. Bisogna intervenire e farlo bene!

La gallery dell’allagamento e della pulizia