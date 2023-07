Manutenzione e pulizia fai da te della moto: La chiave per una guida duratura

I motociclisti di tutto il mondo hanno almeno un credo in comune: la moto non è un mero mezzo di trasporto. Per alcuni è importante quanto una fidanzata, per altri è l’incarnazione del loro spirito d’avventura, quel che è certo però, è che prendersene cura oltre che piacevole è anche fondamentale per allungarle la vita.

La chiave per una moto duratura non sta solo nel modo in si guida e adottare un approccio proattivo alla manutenzione e alla pulizia della moto è anche una strategia per assicurarsi una guida fluida e sicura.

Semplici operazioni fai da te

Per mantenere l’amata in ottima salute non è sempre indispensabile recarsi in un’officina. Con un minimo di conoscenze, strumenti e ricambi di buona qualità, ci sono diverse operazioni che si possono fare da soli.

Cambio regolare dell’olio: un olio pulito farà vivere il motore più a lungo, per questo andrebbe cambiato ogni 10.000 chilometri. Per farlo, basta armarsi di una chiave, di un filtro dell’olio, di olio nuovo e di una vaschetta di scarico. Smaltire l’olio esausto in modo responsabile non è facoltativo.

Controllare i freni: controllare l’usura delle pastiglie dei freni e sostituirle quando sono troppo sottili è fondamentale per la sicurezza. Anche il liquido dei freni deve essere controllato regolarmente e sostituito ogni uno o due anni. Si può fare da soli, ma se non si è esperti è meglio rivolgersi a un professionista.

Regolare e lubrificare la catena: una catena troppo tesa o allentata può compromettere le prestazioni e causare danni. Regola la catena come indicato nel manuale della bicicletta e lubrificala regolarmente per evitare l’usura.

Ispezione e controllo della pressione degli pneumatici: i pneumatici in buone condizioni garantiscono un’aderenza e una maneggevolezza ottimali. La pressione degli pneumatici ideale, di norma, viene consigliata dal produttore e, con l’aiuto di un piccolo compressore, è possibile mantenerli sempre al top.

Controllare la salute della batteria: controllare regolarmente che i terminali della batteria non siano corrosi e assicurarsi che siano ben fissati è sempre un’ottima idea che può evitare diversi inconvenienti.

Pulire regolarmente la carena e il motore: non è solo una questione di bellezza, la sporcizia può danneggiare la moto, soprattutto in zone come la nostra, ricche di salsedine. La cosa migliore è usare un detergente specifico e un panno in microfibra. Infine, una spazzola morbida può essere utile raggiungere le aree difficili.

Per concludere

In conclusione, non è il caso di immaginarsi situazioni limite e disavventure degne dei Diari della motocicletta. Per prendersi cura della propria moto è sufficiente un po’ di pazienza, qualche utensile di buona qualità e un minimo di conoscenza. Inoltre, ogni volta che ci si dedica alla manutenzione si sta allungando la vita dei singoli componenti del motoveicolo, senza contare che la manutenzione offre anche un’ottima opportunità per conoscerlo meglio.

Non bisogna dimenticare, infine, che occuparsi di cose come il livello dell’olio o la pressione degli pneumatici potrebbe aiutare a prevenire potenziali problemi futuri prima che si trasformino in qualcosa di serio e costoso. E poi diciamolo, vedere la propria moto in forma smagliante che si fa guidare in modo fluido è davvero una grande ricompensa per ogni centauro.