Manutenzione e altri interventi per i due campi di calcio. Forio, ancora lavori al “San Leonardo” e al “Salvatore Calise”

Il Comune di Forio ha affidato una serie di lavori di manutenzione ordinaria ai due campi di calcio, il “San Leonardo” a Panza e il “Salvatore Calise” nel capoluogo. Quest’ultimo sarà anche dotato di un monoblocco che ospiterà i servizi igienici.

Il responsabile del IV Settore – Servizio Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi; Sport geom. Dario Amoroso evidenzia infatti che a luglio la Lega Nazionale Dilettanti Impianti ha trasmesso il verbale relativo al “Test Collaudo e omologazione Campo San Leonardo in località Panza”, con cui venivano prescritti gli interventi da eseguire ai fini dell’omologazione della struttura sportiva, già interessata da lavori.

Amoroso rileva inoltre che è necessario far eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso i due campi sportivi. Nel dettaglio, i lavori consistono in: de-compattazione e pulizia della superficie da gioco, spazzolatura del manto con apposito attrezzo; fornitura e posa in opera di n.5 big bags di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde; ripristino degli errori di tracciatura dei baffi laterali, adeguandoli alla misura regolamentare di 10,15 mt; rettifica dell’altezza netta da terra della traversa alla misura regolamentare di 2,44 mt; Spostamento dei pali reggi-rete oltre il campo per destinazione ad una distanza pari o superiore ai 3,50 mt».

La spesa complessiva stimata ammonta a 10.500 euro oltre Iva. Si è proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa e i lavori sono stati affidati alla ditta “PMS Impianti Sportivi” di Napoli per l’importo “netto” di 10.000 euro. La spesa complessiva ammonta a 12.200 euro.

Il secondo intervento, come detto, riguarda il solo stadio “Calise” di Forio. In precedenza era stato affidato il servizio di redazione della valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio. Il professionista incaricato, l’ing. Arnaldo Surolli, ha previsto, ai fini del conseguimento della certificazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, che il campo sia dotato «di una struttura destinata ai servizi igienici, nello specifico: n. 1 Monoblocco corredato da accessori, in particolare da n. 3 bagni per uomini, n. 2 bagni per donne, n. 1 bagno per disabili, n. 2 lavabi posti in prossimità degli antibagni». La previsione dei servizi igienici come indicati dall’ingegnere è infatti imposta dalla normativa vigente.

Per la fornitura del monoblocco e il trasporto presso la struttura sportiva è stata stimata una spesa di 13.650 euro oltre Iva. Sempre sul Mepa, il geom. Amoroso ha provveduto all’affidamento alla ditta “SA.COS” di Fisciano in provincia di Salerno per l’importo di 13.429,98 oltre Iva, impegnando dunque la spesa complessiva pari a 16.384,58 euro.