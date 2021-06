Manutenzione dei sentieri di Barano, per Dionigi arriva un finanziamento da 800mila euro

Il Comune di Barano ha ottenuto dal Ministero dell’Interno il finanziamento destinato alla “messa in sicurezza e manutenzione della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio”. I fondi vengono infatti erogati proprio per essere destinati ad interventi tesi a migliorare la sicurezza del territorio e degli edifici.

Già lo scorso anno la Giunta aveva approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, che prevedeva un costo di 864.543,41 euro, di cui 710.283,03 per i lavori.

A motivare l’iniziativa, si evidenziava che «il Comune di Barano d’Ischia vanta un patrimonio sentieristico di notevole interesse, già in passato oggetto di interventi di recupero e manutenzione, trattandosi di beni dal grande pregio storico e ambientale, particolarmente apprezzati anche dai visitatori».

E che inoltre «le caratteristiche morfologiche del Comune di Barano d’Ischia offrono un panorama variegatissimo, che spazia dalla distesa dell’arenile dei Maronti, alle coste a picco sul mare, alle sinuosità delle colline fino alle pendici del Monte Epomeo; il paesaggio naturale, agrario, i siti di interesse comunitario e la qualità ambientale, integrati tra loro, sono il carattere identitario del Comune di Barano d’Ischia e delineano i cardini dell’assetto del territorio; il paesaggio dell’isola d’Ischia è un sistema integrato costituito da territorio, ambiente e beni culturali che richiede interventi di manutenzione costante e di gestione; le modificazioni antropiche ed i fenomeni atmosferici hanno in parte deturpato il paesaggio rurale, degradando le zone costiere e montane; i percorsi sentieristici hanno costituito l’asse portante dell’intera economia rurale isolana e comunale e, in particolare, costituiscono oggi un punto di forza sull’isola d’Ischia essendo il Comune di Barano caratterizzato maggiormente da un territorio rupestre».

Di qui la volontà di «predisporre degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza per recuperare, proteggere, conservare e rigenerare l’ambiente e il paesaggio che ci circonda e, in particolare, gli itinerari sentieristici, anche al fine di arricchire l’offerta turistica del territorio».

Ebbene, il progetto candidato è stato ammesso a finanziamento, ma con un piccolo “inghippo”, peraltro già superato. Infatti il Ministero ha comunicato che per gli Enti non dotati del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), il contributo è decurtato del 5%. Sta di fatto che il progetto esecutivo redatto dall’Utc tiene già conto di tale decurtazione ed infatti l’importo ammonta a 821.316,24 euro, di cui 682.752,64 per i lavori.

La Giunta ha quindi provveduto ad approvare il progetto esecutivo per poter accedere al finanziamento e confermato rup il responsabile del Settore V ing. Crescenzo Ungaro.