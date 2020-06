Manuel e la dignità | #4WD

Manuel è il nome di fantasia che attribuirò ad un mio amico particolare, di quelli che non incontri spesso, ma con i quali non è difficile condividere alcune sane passioni che la vita ancora ci consente di coltivare. Il colore della sua pelle è bruno, ma nella bella stagione si lascia arricchire da un’ulteriore tintarella che spicca puntuale e orgogliosa sotto la sua candida tenuta da lavoro.

Manuel vive già da qualche anno alcuni rigurgiti emotivi e una serie di inspiegabili contraddizioni che lo hanno costretto, separandosi, a ritirarsi nel suo guscio esistenziale, concentrandosi fin quando possibile sul lavoro ma, inevitabilmente, interrogandosi nei momenti di solitudine sul perché sia toccata proprio a lui una tale delusione dagli affetti più cari, oggi pronti a considerarlo esclusivamente e con indegna insistenza per continue richieste economiche straordinarie rispetto alla consensuale raggiunta.

Manuel si confida spesso sia con me sia con Catrin e per questo il suo malessere diventa anche il nostro, perché tra amici funziona così. La sua considerazione più frequente riguarda il dolore derivante dagli effetti di una scelta sbagliata a monte, ma che comunque oggi non lo esime della sofferenza del distacco. Si rammarica di questa sorta di continuo sfruttamento a cui non riesce a sottrarsi, spesso per evitare che un rifiuto non dia vita ad una sgradevole pressione psicologica fatta di offese gratuite per sé e per la sua famiglia d’origine, al punto da indurlo a pensare che la sua stessa dignità possa essere messa in discussione dai suoi detrattori consanguinei e non.

Ho rassicurato Manuel: qui a Ischia ci conosciamo tutti e la storia di ognuno di noi resta alla luce del giorno come un libro aperto. Spegnere il cuore e accendere il cervello, però, è la ricetta insostituibile per onorare la sua preziosa dignità e vivere meglio. Come le persone buone di cuore meriterebbero a pieno titolo.

E che anche per Te, Manuel, oggi cominci una buona estate!