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Manovra, Letta “17/12 in piazza contro misure inique”

Redazione Web
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ROMA (ITALPRESS) – “Sabato 17 la nostra manifestazione contro una #manovra improvvisata e iniqua. Inadeguata rispetto al rischio recessione e all’impennata dell’inflazione. Lo avevamo anticipato nella nostra Assemblea di sabato. Ora, dopo le decisioni di ieri lo confermiamo con ancora più convinzione”. Lo scrive sui social il segretario del Pd Enrico Letta.
-foto agenziafotogramma.it-
(ITALPRESS).
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