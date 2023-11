Manovra, Giorgetti “Lavoro non facile, fatto il meglio possibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto all’interno dell’Esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli interni ed esterni di bilancio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

“E’ stato un lavoro non facile, ma ritengo che sia stato fatto il meglio possibile da un lato per fornire risposte concrete alle esigenze immediate, dall’altro per gettare le basi dell’attuazione graduale del programma di legislatura”, ha aggiunto. “I dati più recenti ci dicono che il sistema economico italiano, nonostante tutte le difficoltà, è riuscito a reggere l’impatto concomitante delle diverse criticità che caratterizzano il contesto internazionale. Nel terzo trimestre 2023 il Pil è risultato sostanzialmente stabile rispetto sia al trimestre precedente sia allo stesso periodo del 2022. L’obiettivo di crescita per l’anno in corso dello 0,8% – ha sottolineato Giorgetti -, potrebbe essere soggetto ad una, seppur contenuta, correzione al ribasso”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –