Mannoia, 6/11 esce il nuovo album “Padroni di niente”

ROMA (ITALPRESS) – Esce venerdì 6 novembre “Padroni di niente”, il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile da oggi, giovedì 8 ottobre, in pre-order in formato cd e in vinile (quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre).

“Padroni di niente” è stato anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, brano scritto per Fiorella da Ultimo.

A maggio, inoltre, partirà il “Padroni di niente tour”, undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il nuovo album. Queste le prime date del tour: 12 maggio – Bologna – Europauditorium, 13 maggio – Torino – teatro Colosseo, 15 maggio – Mantova – Grana Padano Theatre, 18 maggio – Ancona – teatro delle Muse, 20 maggio – Bari – teatro Team, 22 maggio – Napoli – teatro Augusteo, 23 maggio – Roma – Auditorium parco della musica, 26 maggio – Bergamo – teatro Creberg, 28 maggio – Bassano del Grappa (vi) – Pala Bassano 2, 29 maggio – Brescia – teatro Dis_play, 31 maggio – Milano – teatro degli Arcimboldi.

