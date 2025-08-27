Manna: «Un Real Forio da due squadre, il 5-0 alla Sibilla è la prova della nostra forza»

Il direttore sportivo esalta l’inserimento dei nuovi e la mentalità del gruppo: «Anche in dieci abbiamo continuato a lottare e a segnare, ora testa al Castel Volturno»



Un Real Forio che parte forte e manda subito segnali importanti. La vittoria per 5-0 sulla Sibilla Bacoli al comunale di Cuma ha certificato la bontà del lavoro estivo e la solidità di un gruppo che ha accolto i nuovi innesti senza difficoltà. Merito anche della programmazione societaria e del lavoro sul mercato condotto dal direttore sportivo Vito Manna insieme a Nicola Pisani. A fine gara, il dirigente biancoverde ha espresso soddisfazione per l’esordio ma ha ribadito la necessità di restare concentrati in vista dell’inizio del campionato.

Direttore Manna, un debutto scintillante ma soprattutto una prova convincente.

«Siamo contenti per il risultato, ci tenevamo a iniziare bene. È chiaro che i giudizi oggi restano relativi perché abbiamo alle spalle appena 21 giorni di preparazione e c’è ancora tanto da lavorare. I nuovi si sono inseriti subito, anche grazie a chi era già qui: il gruppo cresce da due anni e il loro lavoro è stato fondamentale per accogliere i ragazzi arrivati quest’estate, che sono prima di tutto professionisti seri, disposti a sudare e a lottare. E quest’anno ci sarà davvero da battagliare. Nel secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica, siamo riusciti a segnare tre gol: significa che la squadra ha mentalità».

La sensazione è che il Real Forio oggi disponga quasi di due squadre, con ricambi all’altezza e una panchina che non abbassa il livello.

«Era proprio questo l’obiettivo condiviso con Nicola Pisani e con il mister: costruire una rosa che fosse sempre competitiva, a prescindere da chi va in campo. Già l’anno scorso avevamo questa caratteristica e oggi lo abbiamo confermato. Basti pensare che non hanno giocato calciatori come Arrullo, Velotti che era squalificato, o Castagna che deve ancora recuperare. Questo significa avere un gruppo ampio, ma soprattutto unito da un obiettivo comune: il risultato della squadra. Solo così arrivano i traguardi».

Domenica arriva la prima di campionato a Castel Volturno: con quale spirito affronterete questa nuova sfida?

«Sarà una gara insidiosa, perché la prima è sempre particolare e tutti vogliono partire bene. Castel Volturno è una realtà consolidata dell’Eccellenza, con giocatori di qualità. Noi andremo lì per proseguire il nostro percorso di crescita e giocheremo per vincere, perché questa deve essere la nostra mentalità. Poi è chiaro che il campo può dare sempre risposte diverse, ma come impostazione la squadra deve pensare a fare risultato ovunque, rispettando gli avversari ma con la consapevolezza di voler essere protagonisti. Il campionato sarà complicatissimo, ma il nostro obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso e restare nelle zone alte della classifica».