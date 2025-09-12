Manna: «Qualificazione meritata. Raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, ora attendiamo l’Ercolanese»

Direttore, il 3-2 contro il Quarto vi consente di accedere alla fase successiva della Coppa Italia. Una vittoria importante: quali sono le sue considerazioni?

“Siamo contenti perché l’obiettivo minimo stagionale è stato raggiunto e oggi dobbiamo goderci questo passaggio del turno. Adesso aspettiamo di conoscere la prossima avversaria: probabilmente sarà l’Ercolanese, che in quel momento stava pareggiando 1-1 con il Portici. Come da calendario, dovrebbe capitare la vincente del nostro girone contro la vincente del loro, quindi restiamo in attesa”.

Una vittoria del Real Forio che, a parte l’iniziale vantaggio di Franzese, non è mai stata realmente in discussione. La squadra ha mostrato subito un approccio deciso. Poi l’autogol, la doppietta di Yeboah, le prime indicazioni positive da Santiago e dagli altri.

“È stata una gara in cui il mister ha voluto dare minutaggio a diversi giocatori, e qualcuno ha esordito facendo anche bene. Il gol subito nel finale è nato da un contropiede che ci ha sorpreso, ma siamo sempre stati in controllo. In alcuni momenti abbiamo abbassato un po’ il ritmo e ci siamo fatti sorprendere, ma ci può stare, anche perché avevamo il doppio vantaggio e molti giocavano insieme per la prima volta.

La rosa è ampia e ci consente di competere su due fronti. Era importante andare avanti anche per dare spazio a tutti i ragazzi. Queste gare servono per conoscersi meglio: bene chi ha iniziato dall’inizio, bene chi è entrato dopo. Faccio i complimenti a tutti per questo primo risultato importante”.

Tra i temi di giornata c’è sicuramente il ritorno di Castagna dopo il lungo infortunio.

“Sì, e questa è una delle note più liete. Siamo felici che Luigi sia tornato in campo, perché è un calciatore importante su cui puntiamo molto. Sappiamo il suo valore e abbiamo bisogno di averlo a disposizione. Ha fatto un quarto d’ora, venti minuti, ed è già un segnale importante. Come diceva lei, oggi è stata anche l’occasione per provare qualcuno in un ruolo diverso: il mister ha sperimentato un po’, ma la rosa è lunga e profonda e ci consente anche queste varianti. Con due partite ravvicinate era necessario far rifiatare alcuni giocatori, perché sabato ci aspetta una gara difficile contro il Grazzanese”.

Dovesse toccarvi l’Ercolanese, sarebbe subito un big match con quella che sembra la diretta concorrente per il titolo.

“Al momento l’Ercolanese è la squadra a punteggio pieno e fino a oggi non aveva subito gol. Mi pare che con il Portici sia finita 1-1, e quindi hanno incassato la prima rete. Restano comunque i principali candidati alla vittoria del campionato. Sarà una sfida affascinante, bella e difficile. Noi però siamo consapevoli della nostra forza e del nostro valore, e ce la giocheremo ad armi pari”.