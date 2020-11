Manifestazione per i diritti dei lavoratori …senza i lavoratori ma col traffico aperto. Un altro sgarro di Enzo

ANNA COPPA | Una mattinata calda, pur essendo datata 6 novembre, che ha visto protagonista la manifestazione organizzata dal Comitato di Lotta dei Lavoratori Stagionali e non dell’Isola di Ischia, capitanata da Gennaro Savio. Le aspettative erano ben altre, ma come spesso è accaduto anche in passato, gli isolani quando si tratta di partecipazione concreta risultano assenti. Erano in pochi, e quello che doveva essere un forte grido è stato a dir poco debole.

La mattinata ha registrato come primo intoppo la negazione della chiusura della piazza da parte del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Chiusura che era necessaria per evitare il traffico e soprattutto per permettere condizioni di distanziamento tra i partecipanti. Forte e decisiva la richiesta di Gennaro Savio rivolta alle Forze dell’Ordine presenti sul posto affinché facessero da tramite con il primo cittadino, invitandolo nuovamente a chiudere il traffico in piazza per consentire l’inizio della manifestazione. Così è stato.

Il primo a prendere la parola è stato lo stesso Savio, il quale ha evidenziato ancora una volta l’abnorme difficoltà che i lavoratori stagionali e non si ritrovano ad affrontare. Una pandemia che ha indebolito fortemente le fasce già deboli. Perché chi ha avuto la fortuna di lavorare tre mesi, si ritroverà ad affrontare un inverno da fame con soli un mese e mezzo di Naspi. Ancor peggio per chi non ha avuto la possibilità di iniziare la sua breve stagione lavorativa. Resta il fatto che Governo, Regione e sindaci si vestono di assenteismo. Cittadini indotti a fare la fila alla Caritas, non negando vergogna, quando chi dovrebbe vergognarsi è chi resta indifferente, chi ha potere, chi potrebbe e dovrebbe adoperarsi, ma non lo fa. Ecco, ancora una volta, i sei sindaci dove erano?

E i lavoratori, tutti quelli che vivono la medesima condizione, dove erano? Forse si sono stancati di lottare perché non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel, forse perché sentendosi abbandonati trovano inutili anche le manifestazioni, ormai. O forse, semplicemente, si sono arresi. E non è giusto. Per i propri diritti bisogna lottare fino in fondo, con tutte le forze. Per i propri diritti è necessario compattarsi.

Le proposte del Comitato dei Lavoratori rivolte ai sindaci sono state varie. La prima è l’immediata sospensione delle strisce blu. Assurdo pensare che in questa situazione emergenziale, ancora i Comuni pretendano pagamenti di abbonamenti o tagliandi a ore (2 euro all’ora) da parte dei cittadini. Assurdo pensare il come e il perché siano state riattivate a inizio stagione, perché diciamocelo francamente, non era proprio il caso.

Un’altra proposta è stata quella di invitare i primi cittadini a richiedere un finanziamento da elargire a favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà. Così come si è fatto per le aziende. La manifestazione ha avuto lo scopo di sollecitare e sensibilizzare i sindaci . Si è chiesto supporto. L’auspicio è che venga vagliata la richiesta di aiuto avanzata da parte del popolo isolano che ormai è stanco dei bla bla bla e cerca concretezza. Basta calpestare dignità e diritti.

Perché ricordiamolo sempre: la dignità non è ciò che viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno può toglierti. E questo vale anche per i diritti.