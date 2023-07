si informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza

n.117 del Comandante dei Vigili del Comune di Forio,

emessa per consentire la Manifestazione artistico-culturale

per le strade di Forio, giorno 19/07/2023 dalle ore 18:00 alle

24:00, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati

come di seguito specificato:

Linea 21: Citara – Cimitero – Forio Porto – SS.270 – Lacco

Ameno – 167 – Lacco Ameno – Fango – Via Spinavola –

Forio Porto – Citara.

Linea 22: Citara – Via G. Mazzella – Forio Porto – SS.270

– Lacco Ameno – 167 – Fango – Via Spinavola – Forio Porto

– Citara.