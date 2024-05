Manifestazione a Napoli contro gli Abbattimenti degli Immobili Senza Titolo Edilizio

L’associazione popolare “Casa Mia”, insieme ai Comitati dei Monti Lattari, Ischia, Capri, le Sezioni di Pianura, Sant’Antonio Abate, Pozzuoli, Giugliano e altre associazioni a difesa della casa, ha organizzato una manifestazione contro gli abbattimenti degli immobili costruiti senza titolo edilizio.

Il corteo avrà inizio alle ore 9:30 dalla stazione Centrale di Napoli, Piazza Garibaldi, e confluirà a Piazza del Plebiscito per un sit-in. Le associazioni hanno richiesto un incontro con il Prefetto per sollecitare un intervento urgente del Governo, chiedendo un “FERMA RUSPE IMMEDIATO” per arrestare gli abbattimenti che stanno privando moltissime famiglie dei loro immobili.

La manifestazione vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni riguardo la situazione critica che stanno vivendo molte famiglie. Gli abbattimenti stanno colpendo case di prima necessità, spesso costruite 30-40 anni fa, mettendo in strada bambini, anziani, malati e disabili senza pietà e senza preoccuparsi minimamente di dove queste persone possano andare a vivere.

Un altro grave problema sollevato dalle associazioni è l’annullamento da parte delle Procure dei permessi in sanatoria rilasciati oltre 20 anni fa, creando difficoltà anche a chi ha acquistato le case fidandosi di quelle licenze. Questo ha generato un clima di incertezza e insicurezza tra le famiglie che hanno investito nei loro immobili contando sulla legittimità dei permessi ottenuti.

“L’obiettivo della nostra manifestazione è ottenere un intervento immediato del Governo per fermare questi abbattimenti indiscriminati. Non stiamo parlando di speculazioni edilizie, ma di case di prima necessità. È inaccettabile che le famiglie vengano buttate per strada senza alternative abitative e senza sostegno economico,” hanno dichiarato i portavoce dei Comitati.

Le associazioni invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione per sostenere il diritto alla casa e chiedere alle istituzioni di mettere in atto misure concrete per proteggere le famiglie coinvolte.

Per ulteriori informazioni, contattare: Associazione “Casa Mia” Email: associazionepopolarecasamia@gmail.com Telefono: 3336741414

Unisciti a noi il 22 Maggio a Napoli per difendere il diritto alla casa!

