Mangiano a sbafo e non pagano il conto. Fregatura di ferragosto con destrezza

Per evitare che i camerieri e il titolare del ristorante si accorgessero della fuga avevano lasciato sul tavolo telefonini, chiavi e borselli. Risultati poi oggetti di scarsissimo valore. Nei borselli, per renderli più presentabili, avevano infilato finanche dei fogli di giornale. Mentre i cellulari erano di plastica e non connessi con alcuna rete

Paolo Mosè | Cosa sono riusciti ad ingegnarsi quindici commensali che durante la settimana di Ferragosto si sono abbuffati alla grande per poi sparire nel nulla senza pagare il conto. Peraltro assai salato, per aver esclusivamente ordinato pesce e quant’altro il mare offre ai buongustai. Una operazione che si è conclusa felicemente per i truffatori, ma è stata una vera e propria mazzata per il titolare del ristorante, che ci ha rimesso centinaia e centinaia di euro dalla propria tasca, tra il costo delle pietanze e del personale, nonché soprattutto il mancato guadagno. Chi ha avuto l’idea è un vero e proprio “genio” della truffa che ha programmato nei minimi particolari come riuscire a gustare un sostanzioso pranzo e poi lasciare tranquillamente e senza alcun problema il locale. Sia il proprietario che i camerieri non si sono insospettiti di nulla.

Ma andiamo con ordine. Colui che si è assunto l’onere di prenotare un tavolo per quindici commensali ha dichiarato di voler gustare le migliori pietanze e soprattutto conoscere quali tipi di pesce era possibile gustare con un particolare accorgimento dello chef. In quanto era sua intenzione soddisfare i propri ospiti. Tanto, non pagava lui. Oltre al pesce, sono stati gustati degli antipasti, ovviamente di mare. Un primo piatto di spaghetti con sugo con cozze e vongole. In quantità industriale. E poi il piatto più prelibato con pesce cucinato in diverse maniere. I camerieri hanno trasferito dalla cucina dei vassoi lunghi per saziare gli “allupati” clienti che mangiavano come delle idrovore. Tutto ripulito in poco tempo. Il tutto annaffiato da bottiglie di acqua minerale e vino a volontà. Di cantine di un certo pregio. Ogni bottiglia aveva un costo equiparato alla qualità. Hanno bevuto e come, e per finire si sono anche aggiudicati frutta e dolce. Con la logica conclusione di un digestivo di quelli locali per rendere migliore il “lavoro” dello stomaco, che ha dovuto fronteggiare una enormità di cibo ingoiato.

Quasi d’incanto ad uno ad uno i commensali si sono allontanati dalla tavola per raggiungere l’esterno. E’ sembrato un allontanamento legato perlopiù per fumarsi una sigaretta o per quattro passi prima di entrare all’interno e probabilmente gustare il necessario caffè. E così piano piano tutti e quindici gli ospiti si sono allontanati. Anche questa assenza totale non ha insospettito i camerieri, i quali hanno notato soltanto che gli ospiti hanno lasciato cellulari, chiavi e diversi borselli. Tutta roba costosa che difficilmente qualcuno dimentica o non ritorna nel locale per recuperarla. C’era quindi la garanzia che chi si era abbuffato alla grande, non aveva alcuna intenzione di svignarsela per non pagare il conto. Il titolare ha iniziato a preoccuparsi quando il tempo è passato e nessuno dei quindici commensali ha fatto ritorno. Ed ha iniziato a chiedere dove fossero, ricevendo risposte interlocutorie o di sbigottimento da qualche cameriere. Il colpo lo hanno incassato allorquando si sono avvicinati al tavolo e si sono accorti che i telefonini che erano sul tavolo non erano quelli di ultima generazione e dai costi anche proibitivi. Altro non erano che dei veri e propri giocattoli di plastica. Le chiavi idem.

Una riproduzione di quelle che normalmente si usano per piccole e indifendibili serrature. Lo sbigottimento è stato ancor più grave allorquando sono stati afferrati i borselli, oggetti di bancarella, al cui interno vi era soltanto carta e niente più. Uscire all’esterno velocemente per cercare di intercettare qualcuno dei presenti, si è dimostrato un tentativo del tutto inutile. Ormai erano spariti all’orizzonte più sazi di come erano arrivati qualche ora prima. Il bidone si è materializzato e le imprecazioni sono state del tutto inutili. Ormai la frittata era fatta e la possibilità di recuperare quantomeno i costi del pranzo vanificata nel nulla. E a interrogarsi chi fossero questi ospiti sgraditi, se qualcuno li conoscesse. Ma trovando soltanto risposte negative. Prendere la botta è stato pesante e secondo un calcolo fatto da chi ha potuto conoscere il menu, siamo in un importo anche superiore a 1.000 euro. Sicuramente i presenti che se la sono data a gambe erano di provenienza partenopea e il presunto organizzatore del pranzo uno che sapeva il fatto suo e che dimostrava una certa tranquillità e padronanza nel gestire l’evento. Denunciare l’accaduto non è una soluzione che possa riparare il maltolto. Identificarli diventa un’ardua iniziativa.

Sono episodi che molto spesso accadono nei ristoranti, nei luoghi ove si consumano bevande e alimenti. C’è sempre chi architetta una ingegnosa truffa per fottere il prossimo.