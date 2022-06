Gaetano Manfredi: “Un’isola importante come Ischia, merita un’attenzione speciale”

A margine della presentazione della nuova piazza di Piedimonte realizzata con fondi metropolitani, il sindaco Manfredi ha commentato, così, con i giornalisti.

Come isola abbiamo molte aspettative verso la Città Metropolitana. Abbiamo richieste per la viabilità e per le scuole.

“Avremo una attenzione particolare per l’isola e per l’area metropolitana. Stiamo recuperando molte risorse finanziarie anche dal Europa e ci concentreremo per far sì che le opere vengano realizzate in tempi rapidi. Ci sarà attenzione verso i problemi delle istituzioni scolastiche. Lavoreremo su viabilità e trasporti perché penso che una isola così importante, con un tale impatto turistico sull’area metropolitana debba vere una attenzione particolare anche sulla mobilità. Sull’isola si può realizzare una mobilità sostenibile e ci sarà un impegno su questo.”

Una domanda come Sindaco di Napoli. La questione Beverello per noi è necessaria…

“Il problema Beverello non è sotto la giurisdizione del sindaco, ma abbiamo grande attenzione sull’area della Stazione Marittima e Beverello perché è la porta di accesso sulla città. Il prossimo anno si completerà piazza Municipio, Stazione Marittima, si completerà la linea 6 della metropolitana, si regolarizzeranno i taxi. Questo consentirà una interfaccia migliore in uno degli snodi più importanti della città. Credo che nel giro di un anno vedremo risultati importanti in quella zona.”

Nel momento del suo insediamento, si aspettava un ruolo così forte della Città Metropolitana nella quotidianità dei comuni dell’area?

“Determinate problematiche possono solo essere risolte con la Città Metropolitana e ho voluto una nuova centralità. Ho voluto una forte presenza dei sindaci per far capire ai cittadini che si deve lavorare insieme, tutti hanno la stessa importanza e ruolo, devono lavorare insieme per realizzare qualcosa di importante. Sono convinto che realizzeremo molte opere pubbliche necessarie.”