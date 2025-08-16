«Mandra e Spiaggia dei Pescatori sono incluse nella zona rossa?» I residenti che chiedono un urgente chiarimento

Dopo l’istituzione delle zone rosse sull’isola con ordinanza del prefetto di Napoli Michele di Bari, arriva una richiesta urgente di chiarimenti da parte dei residenti della Mandra. Come è noto, nel comune d’Ischia le aree interessate dal provvedimento sono Via Roma, Corso Vittoria Colonna e Via Pontano.

Qui, dal 15 agosto al 15 settembre, vige il divieto di stazionamento per soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e che risultino già segnalati all’autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, reati predatori, invasione di terreni o edifici, detenzione o porto abusivo di armi e porto di oggetti atti a offendere.

L’interrogativo dei residenti è se l’area della Mandra e della Spiaggia dei Pescatori sia ricompresa o meno nella zona rossa. In effetti così dovrebbe essere, alla luce della collocazione “geografica” e del buonsenso, ma la questione va chiarita con urgenza.

E’ dall’inizio dell’estate, infatti, che i residenti denunciano la grave situazione che si registra alla Mandra, e non certamente da oggi. Ma il problema si aggrava di anno in anno, mettendo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità degli abitanti e dei frequentatori della zona, anche turisti. Nelle note indirizzate al Comune sono stati segnalati diversi episodi allarmanti.

Il 25 luglio, nell’esposto consegnato al sindaco Enzo Ferrandino e inviato alle forze dell’ordine i residenti descrivevano analiticamente le criticità che si rilevano nel corso della stagione estiva: «Gruppi di minorenni e giovani che si assembrano in strada, di giorno e soprattutto nelle ore notturne, con comportamenti molesti: schiamazzi, canti, urla, musica ad alto volume. Consumo di alcolici in strada, con abbandono sistematico di lattine, bottiglie e rifiuti vari. Conversazioni e cori da stadio ad alto volume fino a tarda ora.

Uso improprio della strada come area di gioco in particolare durante le ore pomeridiane (calcio, lancio oggetti), intralciando passaggio pedonale e veicolare. Atti di vandalismo su citofoni, cartelli, serramenti, impianti condominiali, e accensione di fuochi con rifiuti abbandonati, con potenziale rischio di incendio. Sfreccio pericoloso di bici e scooter elettrici. Presenza abituale in strada, anche nelle ore notturne, di minori non accompagnati, anche sotto i 10 anni, senza alcuna sorveglianza adulta». E più di una volta residenti e turisti sono stati minacciati. Episodi gravi che però non hanno smosso più di tanto chi doveva adottare le opportune misure. Di qui la richiesta di controlli assidui da parte delle forze dell’ordine.

ESTENSIONE DEL DISPOSITIVO

Comprensibile quindi l’incertezza e la preoccupazione dopo l’adozione del dispositivo di sicurezza. Si paventa infatti un aggravamento della situazione. Traspare il timore che la Mandra venga ancora una volta abbandonata al degrado e alla mercé di personaggi indesiderati e pericolosi.

Tramite il nostro giornale, i residenti sollecitano dunque chiarimenti: «Abbiamo letto sul Dispari dell’attuazione del dispositivo di sicurezza e della creazione delle “zone rosse” che, per il Comune di Ischia, comprendono Via Roma, Corso Vittorio Colonna e Via Pontano.

Vorremmo capire con urgenza se la Mandra e la Spiaggia dei Pescatori siano incluse in tali aree di protezione e, in caso contrario, quali misure siano previste per tutelare la nostra zona.

L’esclusione dal perimetro controllato rischia infatti di avere un effetto opposto a quello desiderato, spostando verso la nostra area i soggetti indesiderati e aggravando in maniera esponenziale una situazione già oggi critica e documentata, sia in termini di degrado che di sicurezza pubblica.

Riteniamo indispensabile che le autorità valutino immediatamente l’estensione del dispositivo anche alla nostra zona, al fine di prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro e di chiarimenti ufficiali».

Interrogativi a cui va data una risposta immediata.