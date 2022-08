Le immagini di questo utente del web parlano chiaro. Siamo alla Mandra e, come di solito, è bastata un po’ di pioggia per mettere ko tutta la zona. Sono diversi gli scooter travolti sia dall’acqua cha proveniva da Corso Vittoria Colonna sia da quella che, normalmente, si appantana nella zona! E’ evidente che le misure assunte fino ad oggi, negli anni, per la gestione della “pluviale” (che non c’è!) sono insufficienti!