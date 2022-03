Mandare i figli a studiare all’estero | #4WD

Sono tantissimi i genitori che da quando Alessandro si è trasferito negli Stati Uniti mi chiedono consiglio per intraprendere un cammino simile con i loro figli. Parliamone!

La condizione di exchange student si acquisisce, solitamente, attraverso agenzie come “Intercultura”, che si occupano di “sistemare” i ragazzi ai sensi di un accordo internazionale con paesi esteri, comunitari e non, per consentire loro di studiare in uno di tali paesi il quarto anno di scuola superiore e poi trasferirsi nuovamente in Italia laddove, al ritorno nella scuola-madre, toccherà loro una sorta di pre-colloquio per tutte le materie e programmi del quarto anno prima di essere ammessi al quinto.

La destinazione non si sceglie: è facoltà della famiglia decidere il paese, ma la città e la sistemazione in famiglia avviene a discrezione dell’agenzia che propone la sponsorship, solitamente privilegiando (nel caso degli Stati Uniti) alcune zone rurali e comunque poco sviluppate proprio per favorirne la conoscenza e l’interazione dei nativi con gli studenti ospitati.

Nel nostro caso, pur avendo avviato un percorso con Intercultura, abbiamo poi optato per una scelta diretta, facendoci carico di ottenere a nostre spese una sponsorship per il visto e potendo così scegliere la High School nella cui squadra di calcio nostro figlio era stato scelto e consentendogli, sempre a pagamento, di completare lì gli studi liceali. Successivamente, osservato dagli scout dei vari college nel corso dei campionati di calcio a cui ha partecipato, Alessandro ebbe modo di scegliere quello più confacente alle sue aspettative, proseguendo tuttora gli studi universitari e l’attività sportiva in California.

E’ comunque fondamentale, in prospettiva, migliorare il livello di conoscenza scritta e parlata dell’inglese, in modo da evitare al giovane studente un impatto traumatico con una realtà che gli risulterebbe subito ostile sotto il profilo della comprensione linguistica.