Manco sul divieto di sbarco trovano una quadra |#4WD

E mentre il Covid, anche se a scoppio ritardato, ha beccato anche me, costringendomi a casa, vengo a sapere un’altra chicca della capacità di interazione delle sei amministrazioni dell’isola d’Ischia, ovviamente con quella del comune capoluogo in testa.

Mentre a Capri e a Procida il divieto di sbarco è già in essere (l’isola di Graziella, in particolare, lo ha richiesto ufficialmente dal 1 marzo per celebrare adeguatamente l’inizio degli eventi della Capitale Italiana della Cultura), qui ad Ischia i residenti in Campania hanno ancora la possibilità dell’andirivieni con auto e moto, molte delle quali -ovviamente- resteranno qui in pianta stabile per l’intera estate senza per questo dover ricorrere ancora a permessi-farsa o ad altri magheggi con tesserini d’invalidità per buona pace di controlli pressoché inesistenti.

Dite la verità: Vi ho sempre scritto o no della totale assenza di un’agenda politica che si rispetti? Ma Vi sembra possibile che in quel di Via Iasolino, non si riesca ad esercitare più da anni quella leadership da sempre riconosciuta al Comune di Ischia, quella che consentiva di assumere decisioni unanimi e costruttive sotto la guida del Peppe Brandi di turno e che oggi, con Enzo Ferrandino e compagni, è ostaggio di ben altre logiche di confine e di relazioni intercomunali?

Alla fine la risposta è sempre la stessa: fin quando anche i più acerrimi ribelli di quest’amministrazione sono pronti a scurdarse ‘o passato mettendo da parte presunti torti, retrocessioni in una partecipata o mancati favori alla luce delle riconciliazioni ben corrisposte, magari con una vittoria di concorso o un incarico dell’ultim’ora, questo è il massimo a cui il nostro Paese può aspirare, in quanto specchio fedele di chi, il 12 giugno prossimo, confermerà a pieni voti (è il caso di dirlo) questa disastrosa amministrazione in carica.

Quindi, di che lamentarsi? Piuttosto, sappiate accontentarVi e goderne, maledetto gregge!

p.s. buon onomastico a tutti i San Vincenzo