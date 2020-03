Mancini “Giocatori bravi e bel gioco per vincere gli Europei”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho gia’ in testa la lista, mancano tre mesi, qualcosa potrebbe cambiare, ma abbastanza poco, il problema e’ che ne posso chiamare solo 23”. Ed e’ gia’ un grande risultato quello che ha ottenuto Roberto Mancini, visto che quando ha ereditato la Nazionale sembrava che il calcio italiano non avesse giocatori utili per costruire una squadra all’altezza della storia azzurra. Lui invece ha costruito un’Italia che vince, diverte e si diverte. “Credo che questo sia basilare. Ci siamo arrivati – spiega il ct azzurro a Sky Sport 24 – facendo delle prove, cercando di mettere insieme i piu’ talentuosi, abbiamo visto che e’ nato un buon feeling tra tutti e, anche molto velocemente rispetto al previsto, la squadra ha cominciato a giocare bene e il gruppo a divertirsi, questo e’ stato fondamentale. Sono molto felice perche’ la squadra gioca e vuole giocare bene, puntando sempre a vincere anche rischiando di subire qualche contropiede. E’ la cosa che piu’ mi fa felice, anche piu’ dei record e delle vittorie che comunque fanno sempre piacere. Poi al di la’ di questo, la cosa importante e’ cercare di vincere Europei, Mondiali, Nations League. Possiamo farlo perche’ abbiamo giocatori bravi”. E’ un’Italia che rischia di perdere Zaniolo. “Aspettiamo di vedere quello che accadra’ tra un mese e poi valuteremo, penso che non sia una cosa cosi’ semplice il suo recupero, c’e’ di mezzo la salute di un ragazzo giovane, e’ vero che potrebbe saltare l’Europeo ma l’importante e’ che guarisca bene perche’ avra’ tanti altri traguardi da poter raggiungere”. In chiusura Mancini torna sul suo obiettivo, vincere gli Europei. “Ne saremmo felici perche’ dopo tutto quello che sta succedendo, con l’Italia che e’ tra le nazioni piu’ colpite dal Coronavirus, un successo potrebbe essere un momento di gioia per tutti gli italiani, sarebbe una grande cosa vincere gli Europei dopo 50 anni. Non sono scaramantico? La scaramanzia lascia il tempo che trova, sono convinto di avere giocatori molto bravi che giocano bene tra di loro, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e di vincere l’Europeo”.

